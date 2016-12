Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Frente al optimismo del ministro de Economía, Luis Arce, quien manifestó que la crisis habría pasado en Bolivia, los empresarios de La Paz y Santa Cruz expresaron - por separado- sus reparos en torno a las declaraciones oficiales y calificaron de "difícil" el desempeño de la economía nacional el siguiente año. MINISTRO ARCE El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, afirmó que el próximo año las perspectivas son mucho mejores, debido a que hay medidas que tomaron los países vecinos y el contexto regional empezará a mejorar y habrá mayor estabilidad en los precios de exportación. EMPRESARIOS El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, dijo que en el 2017 continuarán los problemas para el país, al señalar que se ha proyectado en el Presupuesto General del Estado un déficit fiscal de 7.8 por ciento del PIB, el más alto de la década pasada y, asimismo, indicó que en el ámbito comercial habrá una brecha de $us 1.300 millones. IBCE Al respecto, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, (Ibce), Antonio Rocha, señaló que el país está con "pronóstico reservado", por la pérdida acumulada de $us 6.000 millones de ventas externas en los últimos 24 meses y, de igual manera, el crecimiento del déficit comercial que podría superar $us 1.000 millones en la siguiente gestión. ESTADÍSTICA Cáceres con base a datos del Instituto Nacional de Estadística, (Ine), sostuvo que el producto económico, en el primer semestre del 2016, fue 4% mayor al del primer semestre del 2015, mientras que este crecimiento el pasado año, en ese mismo período, fue de 4,9%. DESACELERACIÓN El directivo de la CNC, resaltó que "la desaceleración económica es más fuerte de lo que nos imaginábamos, y está -además- acompañada con los déficits gemelos: fiscal y comercial". MAYORES GASTOS Explicó asimismo, que el año pasado el déficit fiscal fue de 6,9% del PIB y la última proyección para este año es similar. Para el 2017 el Presupuesto General del Estado ha proyectado un déficit del 7,8% del PIB, es decir, precisó que los gastos del sector público serán mayores a los ingresos. COMERCIO En cuanto al déficit comercial, el presidente de la CNC, señaló que el pasado año fue 2,6% del PIB ($us 850 millones). "Este año el déficit comercial será mayor, y es posible que supere el 4% del PIB ($us 1.300 millones). El déficit comercial muestra que se requieren divisas para financiar las importaciones del país, generando así una demanda de divisas, que debe ser atendida con el uso de las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central. Rocha, sostuvo que el 2015, Bolivia registró el mayor déficit comercial del siglo XXI y que podría trepar por encima de $us 1.000 millones el 2017. RESERVAS A noviembre de 2014, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron su nivel más alto ($us 15.478 millones). A noviembre del presente año el nivel de las RIN fue de $us 10.353 millones, lo que representa una disminución de $us 5.124 millones, en dos años una caída del 33,8%. En promedio se han usado las reservas a un ritmo de $us 218 millones por mes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario