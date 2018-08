Empresarios rechazaron doble aguinaldo en tres departamentos

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Al menos organizaciones empresariales e institucionales de tres departamentos rechazaron ayer el doble aguinaldo anticipado por el Gobierno en los últimos días. EL DIARIO consultó a sus máximos representantes y se pudo advertir serias discrepancias con la postura supuestamente progubernamental de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que calificó este miércoles la medida como, "política y discriminatoria". El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, dijo que el sector cumplirá con la medida si es activada por el Gobierno, publicó ABI, pero al finalizar la tarde el informe fue extrañamente retirado de su página web. En ese escenario, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, asumió una crítica más contundente sobre el anuncio oficial y dijo que la economía retrocede, considerando las mismas cifras sobre el crecimiento del primer trimestre que dio a conocer el martes pasado el ministro de Economía, Mario Guillén. La presidenta de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, Teresa Dalenz, rechazó el anunciado beneficio y dijo en Canal Universitario que no se puede tolerar que estas obligaciones se carguen sobre las espaldas de las empresas legalmente constituidas, dijo que van en desmedro de la economía nacional y que afectará el empleo, "que crece cada día más y más". El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, señaló que ante los hechos, las empresas serán obligadas a asumir mayor endeudamiento, lo que achicará las inversiones productivas y la generación de nuevos puestos de trabajo. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, declaró ayer a ATB Santa Cruz, que el decreto (1802) aprobado en 2013 fue implantado cuando la economía boliviana creció a razón de 6.8 por ciento ese año, reflejando el auge de los altos precios de las materias primas, situación que ha desmejorado al presente puesto que la economía creció solamente 4.2 por ciento el 2017. La Federación de Empresarios Privados de Oruro, respaldó las declaraciones de Dalenz y dijo que de igual manera el sector productivo de la Capital del Pagador no está en condiciones para cumplir con el segundo aguinaldo. Gualberto Quispe, exdirectivo de Appecal en El Alto, un gremio dedicado al sector de manufacturas textiles, igualmente expresó sus reparos sobre la pertinencia de la medida y vaticinó que es previsible el desempleo en muchas unidades y talleres que trabajan en el rubro. CEPB El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, sostuvo que, "el doble aguinaldo es una decisión política y ha quedado demostrado este año cuando es pactado en las negociaciones del incremento salarial con la COB, pese a que solo se conocía los datos de un solo trimestre para valorar la toma de esa decisión", aseguró el representante de los empresarios, según un informe de ANF. DISCRIMINACIÓN "Es una medida discriminatoria porque discrimina al sector formal del país, discrimina al aparato productivo, da responsabilidades al sector privado y nos obligan a pagar", agregó Nostas. Asimismo, el representante de los empresarios indicó que estos argumentos no son "excusas" como lo indicó Guillén. "No se trata de excusas, se trata de verdades que se vienen reflejando después de un proceso de tiempo en el que hemos venido alertando que la situación del sector empresarial de Bolivia se está complicando", manifestó. Nostas dijo que con este pago solo se potenciará el sector informal donde los trabajadores "son explotados porque no tienen derecho a ningún beneficio". NEGOCIOS Fuentes empresariales consultadas en La Paz, señalaron que otra de las debilidades de la organización empresarial, es el accionar de importantes gremios de Santa Cruz como la CAO y la propia Federación de Empresarios Privados que no forman parte del ente matriz. "En marzo pasado el Gobierno entregó a los empresarios cruceños el millonario negocio de la producción de alcohol anhidro, que servirá de aditivo para el consumo de gasolinas", indicaron y quienes pidieron la reserva del caso. Según el IBCE el negocio estaría valorado en alrededor de 500 millones de dólares. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario