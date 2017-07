En YPFB se gana desde Bs 4.768 hasta casi Bs 50.000

Agrandar la foto + Twittear Los sueldos para el personal administrativo de YPFB oscilan entre 4.768 bolivianos y los 19.095 bolivianos, de acuerdo con la escala salarial 2016 de la estatal petrolera, mientras que el personal especializado llega a ganar cerca a 50.000 bolivianos.

Según la planilla de cada uno de los cargos, el presidente ejecutivo en 2009 tenía una remuneración de 13.990 bolivianos, monto que se elevó en 2016 a 19.095 bolivianos con los incrementos salariales que fueron aprobados.

Mientras que el vicepresidente de la estatal percibe 19.075 bolivianos; el director del área gana 19.016 bolivianos; un profesional junior y técnico superior 17.603 bolivianos. En el ítem administrativo I el ingreso de una secretaria es de 9.873 bolivianos.

En tanto que para un auxiliar administrativo II, mensajero I, chofer u operador de gas licuado de petróleo (GLP) la remuneración es de 5.082 bolivianos y el del vigilante II, mensajero, chofer II, de 4.768 bolivianos, revelan las planillas de YPFB.

Sin embargo, la escala salarial para el personal especializado en las áreas estratégicas y operativas de YPFB está entre 17.120 y 48.150 bolivianos (dato a 2014).

Esta última medida fue aprobada en septiembre de 2010 por el presidente Evo Morales, con el fin de evitar la fuga de capital humano. En ese entonces un especialista líder percibía 45.000 bolivianos y un operativo, 16.000 bolivianos.

Dentro de los especialistas están los ítems de personal en exploración, desarrollo y exploración, servicios de perforación, entre otros puestos.

Advertencia

El lunes, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, informó que no se renovaron contratos a plazo fijo a entre 150 y 200 trabajadores de la compañía, de los 1.200 contratos que se tiene en esa modalidad.

Las planillas a las que accedió este medio revelan que 214 funcionarios fueron apartados de sus puestos en YPFB y pertenecían a cargos medios y bajos, es decir personal administrativo y de operación.

Sobre el tema, la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia determinó en un ampliado exigir que se restituya en sus cargos a los 214 exfuncionarios.

"Se hará una resolución para que los compañeros no sean afectados en sus contratos. Nadie debe quedar fuera de su empleo, desde mañana deben reincorporarse a todos los que no se renovó sus contratos, de lo contrario asumiremos medidas", advirtió ayer el dirigente de los petroleros ante la COB, Nicanor Baltazar.

Aclaró que los trabajadores no se oponen a la reestructuración, pero piden que también se revise a la parte ejecutiva.

Mencionó que si la estatal no reincorpora a los obreros, éstos interpondrán un juicio ante el Ministerio de Trabajo. "Si ellos van a un juicio, YPFB va a perder y eso no miden los ejecutivos, al menos la Ley General del Trabajo dice que si se renueva tres contratos, el siguiente es indefinido", explicó el dirigente.

De los 214 cargos que fueron desvinculados, en algunos casos los contratos anuales anteriormente fueron renovados en dos ocasiones, cinco veces y hasta en siete oportunidades.

El experto Hugo del Granado afirmó que una reingeniería no es mejorar lo que ya existe, sino desechar y comenzar de nuevo.

"Es absurdo hablar de reingeniería con el recorte de personal. La reingeniería es un replanteamiento total de los procesos operacionales y la estructura organizacional, para mejorar la competitividad de la empresa, el Gobierno tendría que modificar el enfoque y la estructura estatista de la empresa, de lo contrario serán solo remiendos", sostuvo.

Agregó que en YPFB Corporación y sus subsidiarias hay una distorsión de sueldos y una doble función, y se debe apuntar a la reducción de la burocracia. Empresarios apoyan la austeridad en la estatal petrolera El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, expresó ayer su apoyo a la política de austeridad que se implementa en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Consideró que la medida es necesaria para salvaguardar el interés mayor de la empresa.

"Por supuesto que apoyamos el proceso de austeridad. Estamos viendo que Yacimientos está tomando una medida, que obviamente es la adecuada, es la correcta en una coyuntura como en la que está viviendo, porque si no lo van a fundir a Yacimientos", aseguró el empresario.

Para Nostas, el Gobierno debe tomar todas las acciones que vea conveniente para velar por la integridad de la estatal, de lo contrario las consecuencias pueden ser graves.

"No podemos poner en riesgo la estabilidad económica del país por ninguna circunstancia y tampoco la estabilidad de las empresas, porque eso tendría consecuencias incuantificables para la sociedad boliviana", dijo.

Nostas consideró que la situación que vive YPFB es similar a la que atraviesa el sector empresarial por la desaceleración de la economía, la informalidad y el contrabando.

"Esto es algo que sucede también en la empresa privada comúnmente. Este es un momento complejo para la economía nacional. No se puede negar que el país sigue creciendo, está relativamente estable, pero hay una sentida desaceleración y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que esto no se agrave más", aseveró.