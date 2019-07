Fundación Viva promueve un proyecto de Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Fotografia: Fundaci贸n Viva Agrandar la foto + Fotografia: Fundaci贸n Viva Agrandar la foto + Twittear La vertiginosa generaci贸n de equipos electr贸nicos en desuso es una de las consecuencias del mundo digital y de la sociedad de la informaci贸n en la que vivimos plantea riesgos sociales y medioambientales porque contienen sustancias que representan un riesgo para el medio ambiente y para la salud. La Fundaci贸n Viva est谩 implementando un proyecto de reciclaje para fortalecer la cadena de reciclaje de RAEE, establecer alianzas estrat茅gicas con instituciones y empresas, y concientizar a la poblaci贸n sobre el peligro de la manipulaci贸n de estos elementos t贸xicos a la que se han sumado alrededor de 1,9 millones de personas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El acopio logrado con el proyecto hasta el 31 de mayo de 2019 fue de 339 Toneladas de RAEE gestionadas por los operadores de reciclaje legalmente establecidos. 聽 Con base en el Informe sobre Basura Electr贸nica publicado en 2017 (Monitor Global E-waste 2017 en ingl茅s) de la ONU, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas e informes posteriores de esta entidad, el mundo gener贸 48,5 millones de toneladas de basura electr贸nica en 2018. Entre el 2016 y 2018, los desechos electr贸nicos en el mundo crecieron en un 8% y solo se recicl贸 el 20% de la basura generada. A nivel global, Asia es el continente que genera m谩s chatarra electr贸nica, seguido por Europa, Am茅rica, 脕frica y Ocean铆a. A nivel de la basura generada por habitante, 脕frica es el que menos basura electr贸nica genera y Ocean铆a el que m谩s, aunque se cree que un 80% de los desperdicios no se documentan. En Latinoam茅rica, en 2016 se produjo 4,2 toneladas m茅tricas de desperdicios electr贸nicos con una media de 7,1 kilos de chatarra por habitante por a帽o. Entre los pa铆ses de la regi贸n que m谩s desechos electr贸nicos generan est谩n Brasil, M茅xico y Argentina. Por otra parte, Uruguay es el pa铆s m谩s contaminante por habitante con 10,8 kilos, seguido por Costa Rica con 9,7 y Chile con 8,7 kilogramos. Bolivia genera 36,4 kilotoneladas de basura electr贸nica y 3,3 kilogramos de basura por habitante, de acuerdo a la misma fuente. Finalmente, solo siete pa铆ses de la regi贸n cuentan con leyes enfocadas a responder a esta problem谩tica, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, M茅xico y Per煤. Composici贸n de residuos electr贸nicos Cerca de la mitad de toda la basura electr贸nica est谩 formada por dispositivos personales, como computadoras, pantallas, smartphones, tabletas y televisores. El resto est谩 compuesto por electrodom茅sticos m谩s grandes, adem谩s de equipos de calefacci贸n y aire acondicionado. Un tel茅fono inteligente promedio contiene hasta 60 elementos, que principalmente son metales pesados muy valorados en la industria electr贸nica por su alta conductividad. Esos elementos pueden recuperarse, reciclarse y usarse como materia prima secundaria para nuevos productos. Algunos elementos usados en bater铆as y lentes de c谩maras fotogr谩ficas, son los llamados "metales de tierras raras", cada vez m谩s caros de extraer y que existen en pocos lugares del planeta. Peligros Los RAEE por si solos, no afectar铆an a las personas, ni al medio ambiente, pero la manipulaci贸n incorrecta de 茅stos, aumenta el riesgo de exposici贸n a sustancias peligrosas e incluso t贸xicas, las que se encuentran dentro de los AEE que contienen hasta m谩s de 200 compuestos qu铆micos diferentes. Dichos compuestos qu铆micos m谩s metales l铆quidos como el plomo, mercurio, cadmio y ars茅nico, (que pueden ser encontrados en las tarjetas de circuito impreso, monitores, interruptores, bater铆as de computadoras, etc.) son los que representan un mayor riesgo para la salud. Algunos ejemplos de estos riesgos son los televisores y monitores antiguos que en los tubos de rayos cat贸dicos contienen plomo, f贸sforo, cadmio y otros componentes t贸xicos. La disposici贸n final incorrecta de este tipo de aparatos electr贸nicos, en basurales y botaderos, contaminan las fuentes de agua. En los humanos, el plomo causa anemia, abortos espont谩neos, da帽os en el cerebro y disminuye la fertilidad; por su parte el cadmio causa diarrea, c谩ncer y la infertilidad entre otras enfermedades. Los procesadores contienen cloro y bromo como parte del pl谩stico PVC (policloruro de vinilo). El bromo causa deficiencias cognoscitivas y de desarrollo, desbalances hormonales y c谩ncer; estas sustancias persistentes en el ambiente, son injeridas por las personas a trav茅s del aire, cuando se quema el pl谩stico PVC o por el uso de envases, botellas y tuber铆as de PVC que conducen el agua. El plomo y mercurio, contenido en los circuitos electr贸nicos de los procesadores, son metales pesados que pueden alterar el sistema nervioso y reproductivo, particularmente en las edades tempranas de desarrollo en las personas. El PVC utilizado como aislante de cables y alambres, cuando se quema, libera dioxinas y furanos, qu铆micos altamente persistentes en el ambiente y t贸xicos a煤n en bajas concentraciones. Gesti贸n integral de RAEE Actualmente, entidades internacionales promueven proyectos para apoyar la industria del reciclaje de la basura electr贸nica en Nigeria y Latinoam茅rica. En esa l铆nea la Fundaci贸n Viva con el apoyo del BID LAB miembro del grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) implementa el Proyecto "Reciclaje de Residuos de Aparatos El茅ctricos y Electr贸nicos (RAEE): Econom铆a Circular para la Sostenibilidad en tres ciudades de Bolivia; con el objetivo de desarrollar un modelo de gesti贸n integral de residuos el茅ctricos y electr贸nicos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El proyecto se desarrolla en base a tres componentes: 1. Creaci贸n/fortalecimiento de empresas gestoras y operadoras de RAEE Tiene como finalidad fortalecer y mejorar la cadena de reciclaje de residuos electr贸nicos desde la recolecci贸n, transporte, acopio, selecci贸n y clasificaci贸n; desmantelamiento a trav茅s de la asistencia t茅cnica, capacitaci贸n y equipamiento de empresas operadoras de reciclaje de RAEE y de los Gobiernos Municipales, para establecer un sistema de acopio y tratamiento ambientalmente responsable, que responda a la generaci贸n de RAEE de fuente domiciliaria y de empresas e instituciones. Equipamiento. Se dotaron equipos de protecci贸n personal a las empresas de reciclaje de RAEE y Gobiernos Municipales, adem谩s de desarrollar planes de contingencia y seguridad ocupacional. En este sentido se equiparon los puntos de acopio en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con contenedores diferenciados para que la poblaci贸n contribuya a colectar estos residuos. Asistencia t茅cnica y capacitaci贸n. Seis empresas operadoras de reciclaje de RAEE fueron fortalecidas con asistencia t茅cnica y capacitaci贸n. Por otra parte, se ha capacitado a 258 microgestores en la correcta gesti贸n de los residuos electr贸nicos para lo cual se elaboraron cinco manuales. As铆 mismo, se dotaron l铆neas gratuitas a los municipios de La Paz (800140286), Cochabamba (800140204) y Santa Cruz (80014272) para que la poblaci贸n se informe sobre la gesti贸n de RAEE y los puntos de acopio. Incentivos. Se lanzaron dos concursos para financiar ideas innovadoras, cada uno con un premio por US$ 15.000. El primer concurso financi贸 un emprendimiento para el tratamiento del pl谩stico ABS proveniente de los equipos electr贸nicos (carcasas) para elaborar tableros para la construcci贸n. El segundo emprendimiento consiste en recuperar el cobre de cables el茅ctricos a trav茅s de procedimientos mec谩nicos de pelado y picado cuidando el medio ambiente. Participaci贸n. Se realizaron Reciclatones y eventos de acopio de RAEE domiciliario, de instituciones y empresas en coordinaci贸n con los Gobiernos Municipales, C谩maras de Industria, Universidades y otras entidades. Adem谩s, la Fundaci贸n Viva implement贸 un sistema de acopio para RAEE peque帽os en las tiendas de experiencia de VIVA en todas las ciudades de Bolivia. El acopio logrado con el proyecto hasta el 31 de mayo de 2019 fue de 339 Toneladas de RAEE gestionadas por los operadores de reciclaje legalmente establecidos. 2. Sensibilizaci贸n y educaci贸n de la poblaci贸n Se implementa una estrategia de comunicaci贸n y educaci贸n, para informar a la poblaci贸n de las ciudades participantes, sobre las caracter铆sticas de los residuos electr贸nicos, su peligrosidad, as铆 como el funcionamiento del sistema de recolecci贸n diferenciada, puntos acopio y buenas pr谩cticas para desechar este tipo de residuos que requieren un tratamiento especial por parte de las empresas recicladoras. Para ello, se elaborar谩n materiales comunicacionales, educativos y de sensibilizaci贸n. Se recurre a medios radiales, escritos y redes sociales, abordados con videos educativos, publicaciones, folletos, brochures informativos, spots y cu帽as radiales. Las campa帽as de difusi贸n, sensibilizaci贸n y capacitaci贸n hasta la fecha tuvieron un alcance de 1.900.000 personas a nivel nacional, superior al esperado tanto en cantidad como en cobertura (pr谩cticamente los nueve departamentos y varias ciudades intermedias) 3. Generaci贸n de Alianzas P煤blico - Privadas con actores de la cadena de valor Este componente busca comprometer la participaci贸n del sector p煤blico y privado en el sistema de gesti贸n de residuos electr贸nicos en las tres ciudades, as铆 como apoyar la redacci贸n de pol铆ticas y normativas p煤blicas. Se establecieron 13 alianzas estrat茅gicas a trav茅s de convenios de cooperaci贸n interinstitucional con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los Gobiernos Aut贸nomos Municipales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, la C谩mara Nacional de Industrias, la C谩mara Departamental de Industrias de Cochabamba y empresas recicladoras, entre los convenios m谩s destacables. A trav茅s de estas alianzas se establecieron mesas de trabajo para entre las instituciones y empresas que trabajan con el proyecto. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se elabor贸 la Gu铆a de Baja de RAEE para instituciones p煤blicas y privadas que, actualmente, es un documento oficial que cuenta con su respectiva resoluci贸n ministerial. Tambi茅n se elabor贸 la estrategia para la implementaci贸n del r茅gimen de Responsabilidad Extendida del Productor, entregada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su revisi贸n, socializaci贸n y que posteriormente se convierta en un reglamento que ayude a regular la gesti贸n de residuos electr贸nicos que deben realizar los importadores y/o productores de RAEE. Al presente, est谩n en proceso de elaboraci贸n el Reglamento para la Gesti贸n de RAEE para el Municipio de Cochabamba y un Manual de Procedimientos para la baja de AEE (aparatos el茅ctricos y electr贸nicos) y RAEE (residuos de aparatos el茅ctricos y electr贸nicos) para la Aduana Nacional de Bolivia. Todas las acciones mencionadas contribuyen a estructurar y fortalecer el Sistema Integral de Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos perfilado para reutilizar materiales y componentes y reducir basura electrónica en el eje metropolitano de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el marco de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, de octubre de 2015.