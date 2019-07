Huawei prevÃ© ingresar US$ 30.000 millones menos tras el veto de EEUU

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El fundador y consejero delegado de la tecnol贸gica china Huawei, Ren Zhengfei, pronostic贸 que los ingresos de la firma estar谩n US$ 30.000 millones (26.760 millones de euros) por debajo de lo esperado tras el veto de EEUU a sus productos. Eso s铆, documentaci贸n interna de la compa帽铆a estar铆a barajando una ca铆da de la demanda internacional de sus smartphones de entre el 40 y el 60%, de acuerdo a un informe destacado por Bloomberg. Por un lado, el jefe del gigante tecnol贸gico indic贸 que la facturaci贸n derivada de ventas caer谩 hasta los US$ 100.000 millones de d贸lares (89.200 millones de euros) este a帽o y el que viene, lo que supondr铆a una bajada de en torno al 10% con respecto al dato de 2018. A principios de a帽o, Ren hab铆a explicado en una entrevista que la previsi贸n de la empresa era alcanzar los US$ 125.000 millones (111.500 millones de euros) en ingresos este a帽o. No obstante, en una mesa redonda celebrada el pasado mes de junio en la sede de la empresa, en Shenzhen (sureste de China), Ren afirm贸 que en los pr贸ximos dos a帽os "reduciremos nuestra capacidad", aunque vislumbr贸 que hacia 2020 "podremos volver a tomar inercia de crecimiento". El veterano empresario afirm贸 que los "reveses" a los que se enfrenta Huawei "no han sido provocados por empresas" estadounidenses, sino por "pol铆ticos", en una clara alusi贸n al Gobierno dirigido por Donald Trump, que afirma que la firma china es un peligro para su seguridad nacional. "El Gobierno de Estados Unidos est谩 muy decidido a tomar medidas extremas contra Huawei, pero estas medidas restrictivas no nos detendr谩n", apunt贸 Ren. "En los 煤ltimos 30 a帽os, el desarrollo de Huawei ha recibido apoyo de empresas de todo el mundo. En el pasado, cuando todav铆a no 茅ramos tan fuertes, est谩bamos decididos a trabajar junto a empresas estadounidenses. En el futuro estaremos todav铆a m谩s decididos a trabajar con empresas estadounidenses", asever贸. Pese a las acusaciones internacionales sobre la seguridad de sus equipos, Huawei gan贸 un 25,1% m谩s en 2018, a帽o en el que asegur贸 haber vendido 206 millones de tel茅fonos m贸viles y facturado 721.200 millones de yuanes (US$ 110.900 millones, 94.800 millones de euros) en ventas. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario