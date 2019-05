Nike ya no sancionarÃ¡ econÃ³micamente a las atletas embarazadas

Fotografia: El Confidencial Agrandar la foto + Twittear Nike, el gigante de la ropa deportiva, recibi√≥ m√ļltiples cr√≠ticas por el trato que les daba a las atletas embarazadas que patrocina. Es por eso que el viernes 24 de mayo se comprometi√≥ a garantizar que esas deportistas no ser√°n penalizadas econ√≥micamente. Nike afirm√≥ que durante doce meses no aplicar√° las reducciones en los pagos por desempe√Īo a las atletas "que decidan tener un beb√©", y prometi√≥ a√Īadir cl√°usulas que refuercen esta pol√≠tica en los contratos que la empresa¬†celebra con las deportistas patrocinadas. En art√≠culos y videos de la secci√≥n de Opini√≥n de The New York Times publicados a lo largo de las √ļltimas dos semanas, corredoras actualmente patrocinadas por Nike o que alguna vez fueron patrocinadas por esa empresa, como Alysia Monta√Īo, Kara Goucher, Phoebe Wright y Allyson Felix, recordaron las dif√≠ciles decisiones que tuvieron que tomar al considerar la idea de tener hijos y describieron las penalizaciones econ√≥micas a las que se enfrentaban las deportistas de Nike si se embarazaban. "Hemos reconocido que Nike, Inc. puede hacer m√°s y hay una oportunidad importante para que¬†evolucione todo el colectivo de la industria del deporte con el fin de apoyar con mayor eficiencia a las mujeres deportistas", coment√≥ Sandra Carreon-John, una portavoz de Nike, en una declaraci√≥n por correo electr√≥nico el viernes de la semana pasada. La mayor√≠a de los contratos de patrocinio para los corredores (que constituyen la mayor parte de sus ingresos) fijan requisitos de desempe√Īo espec√≠ficos para la remuneraci√≥n. Si estos no se cumplen, por cualquier motivo, los patrocinadores pueden reducir el pago de un atleta. Por lo general, no hay excepciones por licencia de maternidad. En un¬†video del Times, Monta√Īo, una mediofondista que tuvo una¬†famosa participaci√≥n en el Campeonato de Atletismo de Estados Unidos en 2014 con ocho meses de embarazo, contrast√≥ la estrategia de mercadotecnia de Nike con su trato hacia las deportistas embarazadas. "Si queremos ser deportistas y madres, pues es una locura", dijo Monta√Īo en el video, refiri√©ndose al comercial de Nike "Dream Crazier" (Sue√Īa locuras), que pone √©nfasis en el empoderamiento femenino y usa una narraci√≥n de la famosa tenista Serena Williams, quien tuvo a su primera hija en septiembre de 2017. "Cree en algo", dijo Monta√Īo en el video. "Aunque eso signifique sacrificarlo todo, como tu contrato, tus ingresos". Felix, una velocista que ha ganado seis medallas ol√≠mpicas de oro y es una de las deportistas m√°s prominentes de Nike, escribi√≥ que la empresa se hab√≠a negado a garantizar contractualmente que no ser√≠a sancionada si su desempe√Īo deca√≠a durante un tiempo despu√©s de quedar embarazada. "Si yo, una de las atletas m√°s comercializadas de Nike, no pude tener garant√≠a de esta protecci√≥n, ¬Ņqui√©n podr√° tenerla?", escribi√≥. En oto√Īo pasado, Felix tuvo a su primer hijo, una ni√Īa, y se√Īal√≥ que se sinti√≥ presionada para regresar a las pistas de inmediato, a pesar de haber sido sometida a una ces√°rea debido a una preeclampsia que puso en riesgo su vida. En un memorando dirigido a todos los trabajadores de Nike, Amy Montagne, vicepresidenta de la empresa y directora general de propiedades globales, hizo referencia a Monta√Īo y a Felix y escribi√≥ que le "entristec√≠a" escuchar la experiencia de Felix con la empresa. El primer medio en revelar el memorando de Montagne fue¬†Bloomberg. Montagne escribi√≥ que en 2018¬†Nike se dio cuenta de que las metas de desempe√Īo ten√≠an un efecto desproporcionado en las deportistas que se embarazaban y que la empresa hab√≠a comenzado a crear una pol√≠tica oficial de maternidad. No obstante, escribi√≥, la compa√Ī√≠a no inform√≥ a sus atletas patrocinadas acerca de ese esfuerzo. "Este ha sido un suceso aleccionador", escribi√≥ Montagne respecto a las cr√≠ticas, y a√Īadi√≥ que la empresa ya hab√≠a comenzado a comunicarse con sus deportistas patrocinadas para darles a conocer los cambios en las pol√≠ticas. Los cambios se presentan un a√Īo despu√©s de que el Times, con base en entrevistas a m√°s de 50 trabajadoras de Nike, actuales y antiguas, report√≥ las quejas de mujeres que fueron acosadas, marginadas y cuyas carreras fueron boicoteadas por la compa√Ī√≠a. Al menos once ejecutivos de Nike, incluyendo al segundo hombre m√°s poderoso de la empresa, fueron destituidos en medio de acusaciones por conducta inapropiada y como consecuencia de las investigaciones derivadas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario