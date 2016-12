Petroleras invirtieron sólo $us 600 millones en 10 años

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En la última década, las empresas petroleras transnacionales que operan en Bolivia invirtieron, en promedio, $us 600 millones, en planes de exploración y explotación de hidrocarburos. En opinión, del ministro de Hidrocarburos. Luis Alberto Sánchez, ese nivel de inversiones, no se equipara con $us 2.000 millones de la estatal petrolera que ejecutó en los últimos dos años en la búsqueda de nuevos reservorios de gas y petróleo. BAJO NIVEL El ministro Sánchez, se refirió ayer a esta situación en el acto de celebración el Octogésimo aniversario de creación de YPFB y dijo que se trata de un bajo nivel de inversiones, lo que habría derivado en la falta de producción de gas natural y la consiguiente sobreexplotación de los megacampos petroleros, algunos de los cuales muestran tendencias declinantes en su producción. El presidente, Evo Morales, que asistió al acontecimiento, en tono de crítica, emplazó ayer al propio ministro del sector, ejecutivos y trabajadores de la estatal petrolera, acelerar las inversiones en exploración para garantizar el desarrollo nacional. ANIVERSARIO "Ahora, al margen de la fiesta, del vino y la música, la otra tarea que tenemos, compañeros dirigentes, compañero ministro, presidente de YPFB, hay que priorizar inversión en exploración", arengó el Jefe de Estado, en un discurso pronunciado en la ocasión. Ayer se recordó -asimismo- el Día del Trabajador Petrolero. LLAMADO El Presidente argumentó su llamamiento señalando, que "por ahora Bolivia depende del petróleo, del gas en especial, como en alguna temporada dependía de la plata, del estaño". En su exposición Morales destacó la producción actual de gas natural, al indicar que duplica los 30 MMcd de 2005 y manifestó que el objetivo es llegar a 70 Mmcd. DIRIGENTES Señaló también en la ocasión, que está en curso una reunión con dirigentes petroleros donde espera recoger sugerencias, para recomendar a los gerentes de la empresa estatal, para que puedan "acelerar la inversión para exploración y que no falte gas, sino que sobre gas", subrayó el Mandatario. CREACIÓN YPFB, nació a la vida jurídica en 1936, poco tiempo después de la conflagración bélica que protagonizaron Bolivia y el Paraguay por una disputa territorial. ESTADO OTORGÓ INCENTIVOS Con las petroleras privadas acompañando con límites las inversiones para hallar nuevos reservorios, "existe una importante debilidad en la actividad exploratoria, debido a que en los últimos 10 años no se han realizado nuevos descubrimientos y no existen nuevos campos significativos que se hayan incorporado a la actividad de producción, a excepción de Incahuasi que ingresó en operación en julio de 2016", señaló hace poco la Fundación Jubileo, cuando realizó un análisis sobre la situación actual del sector de hidrocarburos. LEY DE INCENTIVOS Debido a esta situación, el Gobierno aprobó la Ley No. 767, de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburífera, en diciembre de 2015 y por la cual, una empresa petrolera con producción comercial regular puede suscribir ahora una adenda y ampliar "por única vez" su contrato por cinco años más al tiempo del contrato principal. La enmienda aprobada por el MAS, exceptúa el límite de cinco años, a condición de que las petroleras en fase de exploración y con producción comercial regular, comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los 350 millones de dólares en actividades de exploración, o 500 millones de dólares en actividades de exploración y su desarrollo. GOBIERNO ADVIERTE LIMITADA INVERSIÓN Entre 2006 y 2016, las empresas petroleras que suscribieron contratos con YPFB, invirtieron, en promedio, entre un "30 a 40 por ciento, equivalentes a 600 millones de dólares de los $us 2.000 millones que ejecutó YPFB", explicó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez ante una consulta de EL DIARIO. Las insuficientes inversiones fueron reconocidas, en parte, por el presidente Morales, cuando señaló en su discurso, que hasta antes de la nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, las inversiones de las petroleras fueron más de 4.000 millones de dólares. CIFRAS "En nuestra gestión la inversión llegó a los $us 11.000 millones, falsamente nos hicieron creer que no habría inversión. En 2015 la inversión llegó a los $us 2.400 millones, en un solo año. En 2016 (también fue) más de 2.000 millones", declaró Morales, aunque no precisó cuánto correspondía a las petroleras, aunque el ministro Sánchez hizo algunas puntualizaciones al respecto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario