Ahorro previsional es de $us 14.172 millones

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + El ministro de Economía, Luis Arce, en extensa conferencia de prensa, sostuvo que los recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones llegan a la fecha a $us 14.172 millones que corresponden al Sistema Integral de Pensiones (SIP). Puntualizó que el fondo de inversión productiva anunciado por el presidente, Evo Morales, a los empresarios este lunes en Santa Cruz, representa el 1 por ciento de los recursos de las AFP. "De haber comprometido el 5 por ciento que señala la Ley 065, el monto habría sido $us 708.6 millones, mientras que los recursos del mismo llegan a $us 150 millones", indicó. TASAS DE INTERÉS El fondo de inversión está destinado a la micro y pequeña empresa. En cuanto a los intereses, el Gobierno estableció 7 por ciento de rendimiento anual para capital de inversiones (maquinaria, equipos, insumos) y 9 por ciento en el caso de que los interesados requieran capital de operaciones (funcionamiento). TIEMPO Los préstamos serán procesados por la estatal, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, (SAFI Unión) y están diseñados para un período de 12 años con una tasa de 5 por ciento. Arce dijo que de los recursos del fondo $us 50 millones serán utilizados por SAFI Unión para invertir en títulos valores y generar rendimientos adicionales. Incidió que SAFI Unión deberá lograr una rentabilidad de $us 40 millones en los 12 años de vigencia de los créditos TODOS LOS SECTORES Por otro lado, el saldo de $us 100 millones podrán ser utilizados por todos los sectores productivos del país y aclaró que no solamente podría beneficiar a la agroindustria cruceña. El sector agroindustrial que comprará la producción a los proveedores, cubrirá el 30 por ciento del crédito, mientras que el fondo de garantía del sistema financiero atenderá el restante 30 por ciento haciendo un total cubierto de 60 por ciento de los recursos (de $us 100 millones), equivalente a $us 60 millones.