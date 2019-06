Agrandar la foto + Twittear Las exportaciones acumuladas de vinos desde el año 2007 hasta el 2011, alcanzaron un total de US$ 158.186 en valor equivalentes a 73,1 toneladas en volumen. Durante el 2011, los países destinos de vinos bolivianos fueron México, Suiza, Perú, Bahamas, Argentina y España.  La cotización promedio mensual del grano de soya, experimentó una caída a partir del mes de febrero del 2019, como resultado del conflicto comercial bilateral entre EEUU y China. De US$ 381 por TM que se pagaba por el producto pasó a cotizarse en abril de este año a US$ 360.  En los últimos dos meses la cotización internacional de maíz bajó un 5%, debido a una mayor oferta por el incremento de producción del maíz argentino y buenas proyecciones de cosecha en EEUU. De US$ 170 por tonelada que se pagaba en febrero paso a US$ 161.  El aumento de la producción de azúcar en el 2019, ha ejercido presión sobre el precio internacional del azúcar, provocando una caída del 3% en los últimos registros comparado con febrero del 2019. De US$ 0,29 dólares por kilo, pasó en abril a US$ 0,28.  El café logró una suba del precio promedio internacional hasta febrero del 2019, pero por un aumento mundial en la oferta su cotización se vio afectada negativamente desde marzo del 2019. De US$ 2,83 por kilo que se pagaba en febrero cayó a US$ 2,67 en abril de este año.  El precio del cacao mostró un comportamiento volátil, en abril experimentó su mejor registro del 2019, por un mayor consumo del grano en Europa y niveles bajos de inventario. De US$ 2,26 que se pagaba por kilo del producto en febrero pasó a US$ 2,33.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario