InversiÃ³n extranjera crece hasta un 71% impulsada por el gas

Agrandar la foto + Twittear La Inversi贸n Extranjera Directa (IED) en Bolivia repunta. Hasta el primer trimestre de este a帽o la inyecci贸n de capital extranjero creci贸 hasta un 71% con relaci贸n al mismo periodo de 2017, seg煤n cifras oficiales divulgadas por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Al primer trimestre, la IED alcanz贸 los $us 257 millones. Los sectores que han empujado este crecimiento son hidrocarburos, con $us 109,3 millones; la industria manufacturera, $us 92,8 millones; el comercio, $us 46,3 millones y la construcci贸n, con una inyecci贸n de $us 46,3 millones. Entre 2010 y 2017, la IED neta en Am茅rica Latina y el Caribe se redujo un 18%, en tanto que en Bolivia se registr贸 un crecimiento del 13% en el mismo periodo, seg煤n n煤meros oficiales. Para el economista Germ谩n Molina, el crecimiento de la inversi贸n se debe a que los capitales extranjeros han invertido en sectores con alto rendimiento y tradicionales del pa铆s como el petrolero y el 谩rea comercial. Adem谩s, afirm贸 que la baja inflaci贸n hace que las condiciones para invertir sigan siendo favorables, aunque, seg煤n 茅l, contin煤en existiendo aspectos jur铆dicos que desalientan la incursi贸n de capitales extranjeros en otros sectores como el productivo. Reinversi贸n Para el especialista Jos茅 Alberti, las cifras reflejan una reinversi贸n de empresas, sobre todo petroleras, que operan hace varios a帽os en territorio nacional. "No es una inversi贸n que genera empleo, como la que se hace en la industria", afirm贸 Alberti. En 2013, Bolivia ocup贸 el puesto 10 como principal receptor de IED neta en la regi贸n. Sin embargo, en 2017 descendi贸 al puesto 16. En este contexto, ambos economistas sostuvieron que es necesario que se mejoren las condiciones jur铆dicas para la atracci贸n de recursos for谩neos, en especial la inversi贸n en tecnolog铆a. "Este tipo de capitalizaci贸n trae consigo transferencia tecnol贸gica, que es lo que necesita el pa铆s", afirm贸 Alberti. Hace diez d铆as, la ministra de Planificaci贸n del Desarrollo, Mariana Prado, afirm贸 que para este a帽o la IED llegar谩 a los $us 1.300 millones, cifra similar a la registrada el a帽o pasado. De acuerdo con un informe del Banco Central de Bolivia, este a帽o tienen previstas inversiones Gazprom, Shell, Vintage, Panamerican Energy, YPF, Petrobras Argentina, Matpetrol, Gas To Liquid International y Canadian Energy Enterprises. Prado destac贸 que en los 煤ltimos 12 a帽os el promedio de la inversi贸n de firmas extranjeras se increment贸 de $us 700 millones a 1.200 millones y agreg贸 que la inversi贸n p煤blica programada para esta gesti贸n llega a unos $us 8.000 millones. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario