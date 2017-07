Más de 95 millones de dólares para exploración geológica

Agrandar la foto + Twittear De acuerdo con el informe del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en carpeta tienen prevista la inversión de $us 95,7 millones, en ocho proyectos de exploración geológica minera para el sector cooperativo. Las inversiones mayores corresponden al proyecto de prospección y exploración de minera sector Chororlque-Ánimas Chocaya, Siete Suyo, Tatasi, con un monto de $us 59,3 millones. Sigue la prospección y exploración minera en sector Viloco-Caracoles, con $us 29,6 millones. Se dispondrá además de un millón de dólares para la prospección y exploración minera en el sector Norte Potosí y después en el sector Los Frailes Carhuaycollo. Esas inversiones son las más significativas, pero el Gobierno espera alcanzar los $us 500 millones en esas tareas, según expuso el viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, en un desayuno-trabajo con periodistas, la semana pasada. Creación de empleos Por otra parte, la autoridad dijo que las cooperativas mineras generaron 122.668 fuentes laborales directas el 2016, con lo que se consolidaron como el sector productivo con más trabajadores por cuenta propia, a nivel nacional. Sin embargo, algunos trabajadores lamentaron que los mismos no sean de calidad, ya que no gozarían de beneficios sociales. Se considera que esta falencia debía ser aplicada con la nueva norma que fue rechazada por el sector el pasado año, y que provocó la muerte de un autoridad de Estado a manos de cooperativistas. El sector también recibió maquinaria pesada de parte del Gobierno para sus operaciones mineras, a eso hay que sumar que también acceden a créditos para aumentar su producción y para emprendimientos. Más de 100 mil fuentes En el sector productivo minero del país se generaron 138.519 fuentes de trabajo, de las cuales la minería estatal aportó con 8.072, las empresas medianas con 5.678, la minería chica con 2.101 y las cooperativas, que concentran la mayor parte, con 122.668. "Las cooperativas somos el mayor generador de empleos a escala nacional", informó el viceministro Chorolque. De la misma forma, el Viceministro aseveró que existen en el país 1.806 cooperativas, siendo La Paz donde mayor concentración existe con 1.386, le sigue Potosí con 162, Cochabamba con 84, Oruro 78, Santa Cruz 32, Pando 21, Beni 20, Chuquisaca 18 y Tarija cinco. "La gestión pasada atendimos a cooperativas por diferentes razones como conflictos, solicitud de áreas, ampliación de contratos, capacitación de normas, reclamos servicios, medioambiente, y otros. Fueron 820 reuniones lo que equivale a 5200 personas entre cooperativista mineros chicos, comunarios y otros", explicó Chorolque Las cooperativas representan el 15% de aportes en regalías mineras en 2016, equivalente a más de 20,9 millones de dólares después de la minería privada (78%) y la estatal (7%). Chorolque también informó que a la fecha 16 cooperativas lograron su personalidad jurídica el 2016 y que a la fecha 1.806 cuentan ya con el documento emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de las Cooperativas (Afcoop), en el marco de la nueva Ley 356 y su reglamento. Se informó que podrá hacerse un diagnóstico sobre la calidad de ese trabajo cuando las cooperativas entreguen, hasta el 31 de enero del próximo año, sus estados financieros e informes sobre las relaciones societarias y distribución de los ingresos entre sus asociados. (ANF y EL DIARIO) Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario