Fotografia: 500 empresarios de la Comunidad Andina superan los US$ 50 millones en intensiones de negocios Agrandar la foto + Fotografia: 500 empresarios de la Comunidad Andina superan los US$ 50 millones en intensiones de negocios Agrandar la foto + Twittear El Secretario General de la Comunidad Andina (CA), Walker San Miguel, mencionó que a la rueda de negocios que se realizó en 9 y 10 de mayo en Arequipa, asistieron 500 empresarios, de los cuales 250 eran exportadores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; hubo más de 150 compradores de 23 países, entre ellos la UE con nueve países, Asia, México, Argentina Inglaterra, Italia, Francia y otros invitados. Además, asistieron aproximadamente 100 empresarios con potencial exportador y aliados de organismos internacionales como ALADI, CAN y las agencias de promoción de exportaciones de la Comunidad Andina. En total sumaron 27 países con su presencia para fortalecer mecanismos de integración. Fue una oportunidad palpable para ver cómo avanzó el acuerdo de Cartagena generando cadenas productivas, empleo y logrando que pequeños y medianos empresarios ofrezcan sus productos textiles, cuero, joyas, productos alimenticios; café, cacao, quinua, maní y muchos otros. Productos manufacturados de gran calidad para satisfacer el mercado mundial. Se notó por primera vez en esta clase de eventos la asistencia de empresas del rubro de la tecnología, información y comunicación. Intenciones de negocios, una carrera de resistencia Danylo Subía, portavoz de ProEcuador indicó que una parte del éxito de las intenciones de negocios dependerá del seguimiento que haga el exportador de cada país; citó a modo de ejemplo el interés, aprendizaje y el modo de llegar a concretar negocios sin rendirse. El ecuatoriano dijo que hay que superar "muchos procedimientos que demoran la exportación lo que hace que el proceso se convierta en una carrera de resistencia para el potencial exportador". Por su parte la colombiana Juliana Villegas, recordó que en 2017 se lograron expectativas de negocios por más de US$ 30 millones. Ella al igual que el ecuatoriano Subya, resaltó que "la concreción de negocios ahora depende de los exportadores como de los compradores en la medida que cumplan las promesas que se hicieron". El representante boliviano, Gunard Bulickx, estimó que en este tipo de reuniones se concretan un 6% en ventas inmediatas y el resto se trabaja durante el año por compromisos de tiempo. Sobre el mismo aspectos el director de exportaciones del Perú, Luis Torres, especificó que las intenciones de negocios se miden en dos etapas: en mesa donde se establecen los preacuerdos comerciales y en el lapso de 12 meses periodo en el cual madura la relación comercial sobre todo en productos que deben cumplir etiquetados, embaces, peso y otros. Luis Torres recordó que "el país que tiene menos obstáculos al comercio es más abierto al mundo para exportar". Qué opinan los representantes de cada país Perú Luis Torres director de exportaciones del Perú y representante de PromPerú, expresó que participaron 120 empresas de ocho regiones de su país y otras 100 empresas se adhirieron buscando intercambios y conocimientos. "En la CA existen 100 millones de consumidores que al exterior del mundo comercializan anualmente más de US$ 107.000 millones; aunque el mercado interno es más pequeño podría reforzarse debido a factores de las culturas similares como el idioma, complementariedades productivas y conectividad". Ecuador Danylo Subía, portavoz de ProEcuador señaló que participaron 30 exportadores pequeños y medianos a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones de su país, clasificadas en tres categorías: Rojo: (empresarios en proceso de exportar). Amarillo (empresarios en fase de exportación pero aun sin contactos). Verde (exportadores). Bolivia Gunard Bulickx, jefe de Unidad Centro de Promoción Bolivia del Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que participaron 22 exportadores y 16 empresas compradoras del país. Estuvieron presentes el Servicio Nacional de Textiles (SENATEX), Insumos Bolivia (que ofertó productos del trópico de Cochabamba como palmito, piña y otros); empresas de Soja de Santa Cruz, de baterías (BATEBOL) y una gama de empresarios para diversificar las exportaciones bolivianas con valor agregado. Colombia Juliana Villegas, vicepresidente de exportaciones y representante de Pro Colombia señaló que de su país llegaron a Arequipa 30 exportadores provenientes de 8 departamentos de Colombia, de sectores agrupados de acuerdo al árbol de productos que busca promover el eje empresarial andino. La representante colombiana dijo que "se seleccionaron empresas por cada cadena productiva". Datos complementarios Durante el evento se movieron 200 personas de manera indirecta en actividades complementarias (transporte, hotelería, gastronomía, etc.) que generan empleo para la región.

Las Empresas de servicios incorporadas en el VII Encuentro contaron con 13 compradores de Colombia y Perú y 28 exportadores.

En los seis encuentros anteriores participaron 3.000 exportadores generando cerca de US$ 380 millones en exportación. Percepción de los expositores Una exportadora de alimentos con dos años de experiencia en estos encuentros de la CA estimó en su experiencia que de 10 a 15 contactos concreta un par de clientes efectivos.

Un comprador de servicios en tecnología con cuatro años de experiencia afirmó que las intenciones de negocios se concretan en un 30 %. Reconoce que las empresas de software son pequeñas. "Una microempresa que converse con 10 y concrete con dos ya está copada". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario