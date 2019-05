ABT emite resoluciÃ³n para reducir importaciÃ³n de productos forestales

Fotografia: C谩mara Forestal de Bolivia Agrandar la foto + Twittear Con el prop贸sito de comenzar con la reactivaci贸n del sector forestal, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) aprob贸 el 15 de mayo la Resoluci贸n Administrativa RA-ABT-134-2019 que encarece el Certificado Forestal de Origen (CFO) para reducir la importaci贸n de tableros aglomerados, de tableros de fibra de mediana densidad, multilaminandos, puertas, marcos y ventanas. La medida no incluye ni afecta a la importaci贸n de tableros melam铆nicos. Al respecto, Cliver Rocha, director de la ABT, explic贸 que la norma era un constante pedido del sector forestal que ya no pod铆a hacer frente al gran ingreso de esos productos forestales que por sus bajos precios y los vol煤menes de producci贸n generaron el cierre de unas 5.000 unidades productivas, dejando sin trabajo a unas 25.000 personas. Rocha sostuvo que con esta medida se espera crear m谩s de 18.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, lo que a su criterio permitir谩 un gradual despegue del sector. La autoridad precis贸 que no se busca perseguir al importador, pero es deber de la instituci贸n buscar los mecanismos legales que de alguna manera protejan a la industria nacional. "Con la aplicaci贸n de la subida de los valores de los CFO de importaci贸n de tableros se espera generar en la regi贸n unos $us 10,9 millones y una recuperaci贸n en ingreso para los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) comunitarios, de alrededor de $us 3,2 millones solamente por la venta de 谩rboles en pie", fundament贸 Rocha. Seg煤n V铆ctor Yucra, director de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, la medida reactivar谩 la producci贸n nacional, porque聽se le est谩 dando m谩s valor a la materia prima boliviana y a su industrializaci贸n. Yucra detall贸 que son dos productos que tienen incidencia con esta medida; los tableros aglomerados, que seg煤n estudios del mercado, con la aplicaci贸n del nuevo CFO, el m3 de tablero aglomerado costar谩 $us 266 (antes val铆a $us 224 el m3). En este caso Yucra se帽al贸 que antes los importadores ganaban $us 146 por m3 de tablero aglomerado y que a partir de la nueva resoluci贸n ganar谩n $us 104 por m3, "es decir, su ganancia era de m谩s del 65% y hoy ser谩 del 39%, por lo que su nueva utilidad tendr谩 una diferencia del 18,75%", dijo Yucra. En cuanto a los multilamina聽dos, explic贸 que seg煤n el mercado, con la aplicaci贸n del valor del nuevo CFO, el m3 de multilaminado costar谩 $us 356 (antes costaba $us 326 el m3). "Hay un incremento del $us 30 por m3, es decir, antes los importadores ganaban $us 174 por m3, un 53,37%, y a partir de la vigencia de la norma los importadores ganar谩n $us 144 el m3, un 40,45%, por lo que su utilidad ser谩 menor en un 9,25%", precis贸 Yucra. La lectura de los forestales

Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó apoyan plenamente la decisión de la ABT e incluso consideró que debió ir más allá, hasta lograr incrementar los aranceles de importación y establecer otras medidas paraarancelarias, a fin de reactivar la industria y la mano de obra nacional. Justiniano subrayó que la causa de la crisis interna del sector forestal, hoy por hoy, son las importaciones de muebles y tableros en general. "En los últimos seis años, las importaciones de muebles significaron más de $us 345 millones y las de tableros, más de $us 150 millones. El 2018, los muebles tuvieron un valor de importación de $us 13,10 millones. El 2014 estuvieron por encima de los $us 30 millones pero, gracias a las medidas tomadas el 2016 (autorización previa y subida en el valor de los CFO )", puntualizó Justiniano. El representante de los forestales sostuvo que históricamente la industria nacional de tableros siempre cubrió la demanda interna, por lo que no es correcto señalar que solo tienen una capacidad de oferta que llega al 25%. "Por falta de mercado el sector está trabajando a un 30% de su capacidad instalada, por lo que se n destacar las medidas realizadas por la ABT", puntualizó Justiniano.