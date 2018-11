Bolivia fue sede del XVI Congreso Regional organizado por corredores de Seguros

Agrandar la foto + Twittear El evento más importante para los productores de seguros locales y de la región; el XVI Congreso Regional COPAPROSE - Bolivia 2018, tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y reunió a los más importantes corredores de seguros y compañías aseguradoras del país, además de expositores y disertantes de talla mundial que llevaron adelante charlas y compartieron sus conocimientos con los asistentes al evento. El Congreso fue organizado por la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros - ABOCOSER, que contó con el apoyo de: Consultores de Servicios Ltda. CONSER, GMB y AdiPLUS (España) como soporte logístico y de contenidos. En una parte medular del evento se dijo que "estar asegurado es un ejercicio de solidaridad muy importante ya que gracias al pago de una prima estamos cubriendo nuestros riesgos, pero igualmente importante es que estamos contribuyendo a todos aquellos asegurados como nosotros que también pueden sufrir una desgracia. Porque es gracias al aporte que hacemos todos juntos que el seguro es capaz de acudir al rescate de quien ha sufrido un siniestro". "Como seres humanos estamos sujetos a riesgos constantes sobre nuestra salud patrimonio, negocio y/o futuro que individualmente no podemos controlar. Multitud de imprevistos acechan nuestras vidas y empresas, y sin la solidaridad de todos no sería posible superarlos. Sin seguros no sobreviviríamos, las familias sufrirían, los empresarios no invertirían, no viajarían, ya sea directa o indirectamente estamos constantemente relacionados con el mundo del seguro". "Sin la colaboración de todos: productores, compañías y clientes, solidarios todos ellos, no evolucionaríamos como sociedad. Hoy en día, la gente que se atreve a hacer cosas, la gente que es curiosa, la gente que impulsa cambios en la sociedad necesita un mundo con seguros; así que en este Congreso Regional COPAPROSE, se ha debatido sobre el rol del productor de seguros para fomentar el mundo del seguro, la buena cultura aseguradora en la sociedad, promover que familias y empresas estén más y mejor informados, y sujetas a menos riesgos en su futuro".  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario