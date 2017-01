Brasil: caída en la compra de gas es temporal y se buscará un acuerdo de 25 años

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El embajador de Brasil en Bolivia, Raymundo Santos Rocha Magno, reconoció una fuerte caída en la compra de gas como consecuencia de la crisis de la que recién sale su país. Anticipó que se buscará a través de Petrobras un acuerdo de 25 años. "Ustedes están acompañando, en Brasil recién estamos saliendo de una crisis económica muy grande y las condiciones de fortalecimiento se están dando de a poco, y en la medida que la economía crezca crece la necesidad de gas", aseguró en instalaciones de la Cancillería. Consultado sobre si la caída de los volúmenes de gas requeridos fue del 50 por ciento, respondió: "Es eso ahora, en medida que crezca la economía que vuelva a crecer, estamos saliendo de la recesión de dos años y eso se va a ajustar, no hay que preocuparse, Brasil va a crecer y bueno el fortalecimiento de gas claramente va a ser retomado en condiciones naturales", manifestó. Sin embargo, el diplomático dijo que Brasil tiene una amplia gama de fortalecimiento de energía; una de esas es la hidroeléctrica como fuente limpia de energía. "Tenemos grandes hidroeléctricas, en verdad Brasil es el país que tiene su matriz energética más limpia del mundo, porque usamos mucha energía de hidroeléctrica (...). En estos días que está lloviendo mucho se usa más energía de hidroeléctricas, pero eso no significa que Brasil va a prescindir del uso de gas porque es uso de energía", explicó. Renegociación del contrato El diplomático brasileño recordó que el contrato de compraventa de gas fenece a finales de 2019, sin embargo, dijo que el Gobierno brasileño buscará renegociarlo a largo plazo. "Hay unos meses de entrega de gas y ahora en adelante se va de a poco a renegociar las nuevas condiciones del nuevo acuerdo para 25 años", manifestó. Al ser consultado cómo se encarará ese proceso, dijo que se trata "de una negociación entre autoridades de Brasil y YPFB, y claro, no se puede empezar una negociación diciendo cuál va a ser el resultado, pero la intención es muy buena". Caída del mercado El presidente Evo Morales alertó el viernes de una fuerte caída del mercado de gas boliviano como consecuencia de la crisis en Brasil, lo que obligó en los últimos meses a disminuir los volúmenes de venta. Anunció fuertes inversiones para incrementar el mercado interno. "Brasil está con rojo, no hubo crecimiento, lamento mucho, sus empresas están cayéndose. Nos informaron que su consumo de gas era de 90 millones de metros cúbicos día (Mmmcd) y ha caído a 60 Mmmcd", afirmó durante una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno. El primer Mandatario dijo que si el 2015 y 2016 afectó el precio del gas a la economía boliviana, ésta vez será más que todo el mercado el que tendrá incidencia. "No tanto el precio sino el mercado (afectará), si vendimos entre 30 Mmmcd a Brasil, ahora ha bajado a 12 Mmmcd, es cuestión de mercado", mencionó. El vecino país atravesó el 2016 por una de sus crisis políticas y económicas más fuertes que derivó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, por manipulación de cuentas públicas. El hecho fue calificado por Evo Morales como un "golpe congresal". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario