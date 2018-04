Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Fotografia: BBC Agrandar la foto + Twittear Brasil y México se disputan ser el país del que vienen las marcas más valiosas de América Latina. En el top 10 del informe Brandz de las 50 marcas más valiosas de América Latina, elaborado por la empresa de marketing y comunicación británica WPP, tenemos que cuatro son cerveceras y dos son instituciones financieras. También hay grandes comercios minoristas, una cadena de televisión, una empresa de telecomunicaciones. Pese a la presencia mayoritaria de empresas brasileñas entre las 10 primeras, en términos de valuación el índice está dominado por México, que por quinta vez consecutiva es el país cuyas compañías suman el mayor valor: 35% del total del ranking. Por su parte, las marcas brasileñas suman 34%, mientras que en un distante tercer lugar se ubica Chile (16%), seguido de Colombia (7%). El índice de este año refleja un aumento en la valuación de las marcas de la región del 18%. Su valor global es de US$130.800 millones. Este resultado contrasta con los resultados obtenidos el año anterior, cuando se produjo una caída de 22%. De acuerdo con el informe, el incremento en el último año estuvo impulsado por el "desempeño destacado" de las marcas más fuertes y saludables de la región. BBC Mundo te cuenta cuáles son las 10 marcas más valiosas de América Latina: 10.- Bodega Aurrerá Esta cadena de supermercados mexicana centra su oferta en productos económicos para consumidores de bajos ingresos. Pertenece a Walmart de México, filial local de la multinacional de origen estadounidense. Según el informe de Brandz, debe parte de su éxito a su capacidad de crear formatos de tiendas más flexibles que operan en ciudades más pequeñas o en lugares donde los grandes almacenes no tienen facilidad para competir. Tiene un valor de US$3.757 millones. 9.- Cerveza Águila Con más de un siglo de existencia, Águila es una de las cuatro marcas de cerveza incluidas en la lista de las 10 más valiosas de América Latina y la única de origen colombiano. Es muy conocida por haber sido patrocinadora de muchas actividades populares y del equipo profesional de fútbol de Colombia. Tuvo sus inicios en una planta creada en Barranquilla en 1913 que posteriormente se integró en el grupo Bavaria. Desde 2016 pertenece a la multinacional AB InBev, la mayor empresa cervecera del mundo. El informe Brandz le asigna un valor de US$3.924 millones. 8.- TV Globo Valorada en US$4.300 millones, esta gigante de la comunicación en Brasil es la única cadena de televisión incluida entre las 10 primeras marcas del índice. Además, es una de las 8 que entraron por primera vez este año en la lista de las 50 marcas más valiosas de América Latina. 7.- Cerveza Brahma Aunque incrementó su valor en 2% entre el informe de 2017 y el de 2018, esta cervecería brasileña pasó del puesto 2 al 7 del ranking, lo que básicamente obedece a que hubo otras marcas que lograron aumentos superiores. Fundada en 1888 en Brasil, la marca terminó integrada poco más de un siglo después en AB InBev. En la actualidad es la segunda cerveza con mayor cuota de mercado en Brasil. Su valor de marca se estima en US$4.478 millones. 6.- Falabella Si en el informe de 2017 Falabella estaba considerada como la marca más valiosa de Chile, en el de 2018 aparece registrando un incremento de 26% en su valor hasta ubicarse en US$5.400 millones. Esta cadena de tiendas creada en 1958 dispone de decenas de locales alrededor de todo el país y desde la década de 1990 se extendió por la región, estableciéndose en Perú, Argentina y Colombia. En 2017 fue incluida por Forbes entre las 100 compañías más innovadoras del mundo. 5.- Telcel Con más de 72 millones de suscriptores, este gigante es una de las tres empresas mexicanas incluidas en la lista de las 10 marcas más valiosas y la única perteneciente al sector de las telecomunicaciones. Fue una de las compañías en lograr uno de los mayores incrementos en su valor entre 2017 y 2018: 32%. Así pasó de US$4.598 millones a US$6.048 millones. En la actualidad tiene una cuota de mercado en México de 65%. 4.- Itaú Es el mayor banco privado de Brasil pero también se extiende mucho más allá de sus fronteras: tiene presencia en unos 21 países y más de 5.000 sucursales en América Latina. Fundado hace casi un siglo, atiende a unos 60 millones de clientes. Parte de su gran tamaño obedece a su fusión en 2008 con Unibanco. El informe Brandz 2018 indica que su valor como marca se incrementó un 42% durante el último año hasta ubicarse en US$6.198 millones. 3.- Bradesco De todas las marcas incluidas entre las 10 más valiosas de América Latina para 2018, Bradesco fue la que más aumentó su valor en términos porcentuales durante el último año: 58%. Creado en 1943 como un banco que prestaba servicios a los pequeños comercios fue creciendo a paso veloz y en menos de una década era la institución financiera privada más grande de Brasil. En la actualidad su estrategia está orientada a convertirse en el banco más accesible del país. Según el informe Brandz, su valor en la actualidad se ubica en US$7.018 millones. 2.- Cerveza Skol En 2016 y 2017, la cerveza Skol fue la marca más valiosa de América Latina. En el informe de Brandz de 2018 cayó a la segunda posición tras registrar un crecimiento en su valor de apenas 1%, lo que la ubica en US$8.263 millones. Desde 1988 es la cerveza más popular de Brasil. También es considerada como una de las empresas más innovadoras. Pertenece a la multinacional AB InBev. 1.- Cerveza Corona Comercializada en unos 120 países alrededor del mundo, esta cerveza mexicana es la marca más valiosa de América Latina. Creada en 1925 por el Grupo Modelo. No solo es la más vendida en México sino que también es la cerveza importada más consumida en 50 de los países en los que se comercializa. Su valor según el informe Brandz amentó 8% en el último año pada ubicarse en US$8.292 millones.