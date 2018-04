Tablaestaca ShoreGuard (Soluciones Inteligentes)

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear El Gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de la empresa Crane Materials International "CMI", Matt Hasseler, visitó Bolivia para reunirse con sus aliados de SNT GROUP y visitar algunos proyectos en zonas de necesidad. Conversamos con Matt Hasseler, para entender más sobre su producto y las proyecciones en Bolivia. ¿Que son las Tablaestacas? La Tablaestaca ShoreGuard es una estructura hecha a base de PVC resistente a los rayos UV, fabricado bajo el sistema de coestructura XCR. Su estructura no se degrada con el tiempo. La Tablaestaca ShoreGuard es un producto que cuenta con una garantía de 50 años, es más resistente que el acero y el hormigón. ¿Cuáles son los usos para la Tablaestaca? Las Tablaestacas se pueden utilizar para muros deflectores, protecciones fluviales, diques, estabilización de terrenos, protección de riveras de ríos, lagos y mares, muros de contención, cimentaciones, encapsulado de vertederos y materiales tóxicos; presas de contención de líquidos, encausado de ríos y estabilización de suelos para tendido de pipelines. ¿Por qué se debería elegir a las Tablaestacas ShoreGuard? Las Tablaestacas tienen diversas cualidades, pero a mí me gusta resaltar las tres principales. Primero, el sistema de instalación es mediante hincado y puede ser sobre cualquier tipo de superficie. Como por ejemplo, tierras duras, pantanos, zonas inundadas, ríos, lagos y mares. Segundo, prestan una solución del 100% a la socavación y erosión. Y para terminar, una instalación de 50 metros lineales se hace en un día con tan solo una cuadrilla de trabajo, es decir, cuatro obreros y una máquina. ¿Qué quiere decir "soluciones definitivas"? Nunca vi tanto uso del gavión como en Bolivia, uno ve cualquier rio y encuentra gavión. Esta es una solución temporal, es una estructura que por ejemplo en un rio, difícilmente durará más de tres o cinco años, pues no está hecha para eso. La diferencia de las tablestacas por su material de fabricación y su método de instalación, donde el hincado que pude entrar a más de tres metros bajo tierra, otorga estabilidad y evita que la obra se dañe por socavación. ¿Son más caros que el gavión? Dependiendo donde se realice el proyecto, sin embargo se debe ver el costo beneficio, pues si tú haces la misma instalación cada dos años, ¿cuál es más cara? Además, no olvidemos que lo barato no solo cuesta caro, sino cuesta vidas. La mejor inversión es la pre-inversión. ¿Ya se instalaron Tablaestacas en Bolivia? Si ya instalamos defensivos y estabilización de carreteras, por el momento solo trabajamos con empresas privadas, pero ahora hicimos ofertas a gobernaciones y municipios. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario