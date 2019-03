Democracia en la mira

Agrandar la foto + Twittear En los últimos meses la discusión central en todas las mesas de análisis ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo la crisis en Venezuela. Tocados por diversas teorías conspirativas, se dice de todo. El que peor parte se lleva claro es el presidente del país caribeño. Se dice de él desde dictador, pasando por mercenario hasta el salvajismo de vejar a su pueblo muerto de hambre. En la presente edición, para comprender los epítetos franqueados por la situación venezolana, pero en una lectura de situación más de la Venezuela que se escucha a diario, dat0s ha desarrollado, basado en la lectura de varios textos de historia un análisis novedoso en materia de política internacional. Los ecos que se escuchan no dicen nada sobre los nuevos actores en un escenario entramado, desatada por las redes en su afán de comprender rápido el fenómeno, que en lugar de aclarar se acerca más al esporádico pulseteo del reloj: hasta cuándo soportará Maduro y si el efecto le alcanzará a Evo, único sobreviviente cercano de los gobiernos de izquierda que se tomaron el poder al comenzar este siglo en varios países de la región; los precios de las materias primas que les permitió sortear con fortuna una década dorada y el maleficio que no les deja soltar el poder. Las consecuencias de los trastornos que se han vivido en el mundo, los cambios desde la posguerra y la nueva guerra esta vez comercial y, si en este cuadro, no se han alterado los equilibrios. Parece apenas un soplido de las libertades conquistadas en nuestros países. El papel de la China capitalista, el rol de la democracia liberal propugnada por occidente que parece haber tocado suelo, explican la imperiosa necesidad de comprender los cambios que se están produciendo y el Nuevo Orden del que nadie habla apuntando todas las balas a una sola persona. Se trata en realidad de una crisis que apunta diversos objetivos en los que ya poco pesa o mucho menos que antes, la democracia con libertad de la que nos hablan a diario buscando salidas democráticas para enfrentar la crisis.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario