Fotografia: Captura revista dat0s. Edición 224

Bolivia es un país diverso y rico. Nadie puede negar que más allá de la fantasía que puede quedar demostrada en una visita al Salar o al Titicaca, tanto como a las tierras bajas de la Chiquitania y en otras regiones del país, se respira una inconfundible belleza que conjuga con algo aún más imponente: la riqueza que no se agota de su suelo exhuberante. Un ejemplo de este género es el cerro rico de Potosí que en catacumbas frágiles como un papel sigue extrayendo mineral hace más de 200 años. En esta edición además de la Inteligencia Artificial, instalada a nuestras vidas modernas como para enseñarnos el porvenir; entrevistamos a Christian Schilling, gerente de Droguería Inti, farmacéutica que ha incorporado a sus procedimientos de producción de medicamentos los adelantos tecnológicos que refrenda su marca; complementos bioquímicos que, como en el caso de la IA se adelantan al ingenio del hombre de laboratorio. Al otro lado de la ciencia bioquímica y del átomo, haciendo equilibrio protagónico, descubrimos que el desarrollo nacional -como realidad olvidada- sustenta un espacio vital y productivo en la minería como el imán de un eje convergente de tierras fecundas ubicadas en el departamento de Potosí. Una especial visita, nos llevó a acompañar y conocer de cerca una de las operaciones mineras más modernas de Bolivia y la quinta más grande de zing y plomo en el mundo. La corporación japonesa Sumitomo, a cargo de las operaciones de explotacion de Minera San Cristóbal, le ha puesto empeño a este cráter de cielo abierto en la que los bolivianos trabajan ordenados para poner a andar este impresionante complejo en el que la capacidad del hombre y la mujer boliviana se aferran a las operacioes productivas.

El Washington Post y las elecciones argentinas

Un artículo publicado por The Washington Post consideró que el mal manejo de la economía que hizo Mauricio Macri en estos tres años y medio abrió la puerta a un "impensado" regreso de Cristina Kirchner al poder. El periodista Simeon Tegel resaltó los indicadores económicos negativos como la principal razón por la que el kirchnerismo, cuya líder es acusada de varios delitos, podría volver a la Casa Rosada tras las elecciones presidenciales. Según el artículo, los argentinos tienen la posibilidad de hacer la "vista gorda" ante las acusaciones contra Cristina (y votarla) o "darle una segunda chance a Macri, que prometió prosperidad, pero hasta ahora presidió un fracaso económico".