La Paz en el mundo

Otra edición temática esta vez dedicada a La Paz en su 208 aniversario. Es que la Ciudad Maravilla viene rompiendo registros. Varias publicaciones la han catalogado como el destino ideal para pasar unos días. Atractivos los tiene. Es probable que la estética de la ciudad comprometa las calificaciones en rango, un detalle que no es menor y que deberá ser considerado en las políticas de quienes administran la sede de Gobierno. Creemos que el reto no es fácil. La Paz, se ha ganado una impresionante lista de admiradores de importantes medios entre los que figuran nada menos que Forbes, la revista número uno dirigida a inversionistas, hombres de negocios y, claro, aventureros millonarios. Elle, la publicación francesa dirigida a un público femenino de alta gama ha ubicado a La Paz entre sus destinos gastronómicos preferidos. Diarios de la talla de The New York Times o el inglés The Guardian no ahorran calificativos cuando se refieren a destinos colocando a la capital más alta del mundo en el ranking de las que se debe aprovechar y visitar. En otro orden de cosas, en la presente edición el lector encontrará el resultado del primer trabajo del sector denominado dat0s Investigación; resumido de un Grupo Focal que contó con la participación de personas que han promovido experiencias a nivel personal o individual para mejorar el conjunto de la producción humana. El primer trabajo ha medido el comportamiento de los Indicadores Macroeconómicos y las Condiciones de Vida de la Población. Este es el primer resultado de una serie que se presentará en cada edición a través del riguroso estudio de muestras corroboradas en términos cuantitativos.