Los ciclos no deben resultar extraÃ±os

Agrandar la foto + Twittear En la presente edición de la revista dat0s el lector encontrará una variedad compuesta de temas que han marcado como pocos otros meses un alta noticiosa. Desde el resultado de La Haya se han planteado varias salidas mirando conquistar el comercio marítimo. El Gobierno ha promovido reuniones con empresarios interesados en llevar sus productos de manera más rápida y quitándose el peso de un vecino incómodo. Pero nada sería eso cuando las voluntades tienen su propio eje articulado en el desarrollo. Muchas voces autocriticas han sumado en este tiempo la necesidad de encarar los nuevos desafíos con tolerancia pero sobre todo con capacidad de negociación y respeto. No es lo mejor que las puertas se cierren por diferencias ideológicas en un mundo altamente competitivo en el que las miradas aún contrapuestas buscan beneficios recíprocos. La configuración de la escena parece adversa por el retorno a Sudamérica de fuerzas adversas. No deben resultar extraños los ciclos. La elección de Bolsonaro es un ejemplo del curso que podría tomar este nuevo ciclo. Impera manejar las relaciones con los vecinos en nuevos escenarios. Un claro ejemplo de la historia ha sido Napoleón que acabó recluido por confiar en la fuerza alterna de choque que lo desterró para siempre. Presentamos un especial en el sector Express Capital sobre el avance motor del comercio integrado entre Bolivia y Brasil. En otro orden de cosas, el reportaje de tapa con una mujer que ha luchado por conquistar los derechos de las minorías que se transforman. Ely Salguero es un claro ejemplo de los ciclos que se cumplen buscando proyección. Además de otros temas de interés mundial como el desembarco de Jair Bolsonaro y otros no tan próximos; la siempre conflictiva relación en el Oriente Medio con entrevistas y el análisis de primerísimo orden.  Mala leche La revista Noticias ha dedicado una de sus portadas de octubre a una polémica científica que está ganando debate. Los "beneficios" de la leche y no podría haber encontrado mejor título con la doble lectura del conocido aforismo "mala leche". Noticias advierte que la comunidad médica rediscute las bondades de los lácteos. Harvard los quitó de su guía de alimentación saludable y médicos de diferentes ámbitos, emitieron un informe en el que recomendaron "la retirada de la leche como alimento necesario en los menús escolares". Se trata de un debate en curso que habrá que tomar en cuenta.