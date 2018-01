Lula es condenado y la gente se pronuncia en las calles

Agrandar la foto + Twittear Fanáticos del fútbol las redes de noticias y los principales diarios de circulación nacional en Brasil titularon 3 x 0 la decisión de los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) que votaron a favor de mantener la condena contra el expresidente Lula da Silva y ampliar la pena de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del departamento en Guarujá, litoral de São Paulo. Esta es la mayor derrota de Lula en la operación Lava Jato que hasta el momento dispuso la detención de 113 personas.

En julio del año pasado, el juez Sergio Moro había condenado al ex-presidente a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del triplex de Guarujá. Lula es acusado de recibir el departamento de la contratista OAS a cambio de favores en la época en laque aún era presidente.

El juez João Pedro Gebran Neto fue el primero en votar y aumentó la condena de Lula para 12 años y 1 mes de prisión en régimen cerrado. Durante su intervención el juez dijo que hay pruebas de que Lula articuló esquemas de propinas dentro de la estatal Petrobras y que él fue uno de los articuladores, si no el principal, en el esquema de corrupción dentro de la estatal del petróleo. "Había notas fiscales y términos de donación realizados directamente por el contratista o intermediadores para el PT", afirmó.

El presidente del tribunal, Leandro Paulsen, segundo en votar, acompañó Gebran Neto y mantuvo la condena de 12 años y 1 mes de prisión en régimen cerrado contra el expresidente. "Lula actuó por acción y omisión para prácticas criminosas", justificó.

El juez Victor Laus fue el último en votar y la sesión fue cerrada. El magistrado destacó la relación de Lula y su familia con el departamento en el litoral paulista. "Por qué alguien reforma un inmueble si no tiene intereses en el?, indagó.

Lula siempre negó las acusaciones y dijo que nunca recibió el departamento de la constructora. Durante la sesión el abogado del líder del PT que lidera las encuestas electorales para la presidencia que se disputará este año, comenzó la defensa diciendo que hubo actos con "objetivos de crear repercusiones políticas" y que Lula jamás recibió las llaves del triplex. La denuncia del grupo de tarea que investiga el caso Lava Jato atribuyó a Lula el lavado de R$ 2,2 millones (alrededor de US $700 mil). El valor corresponde al inmueble y las reformas en el condominio Solaris, en Guarujá.

La defensa de Lula ha reiterado que el expresidente es víctima de lawfare, el uso indebido de recursos jurídicos para fines de persecución política.