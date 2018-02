No todo es como parece

Fotografia: Dat0s 207 Agrandar la foto + Twittear Después de haber escogido a los 17 personajes del pasado año y presenciado durante el mes de enero las movilizaciones de los médicos y de otros grupos contra el nuevo Código del Sistema Penal que han generado una espectacular cantidad de noticias muchas de ellas falsas, histriónicas y sin comprobación de fuentes, de las que hablamos en el neologismo moderno "fake news"; nos sumergimos de lleno a la meditación que nos ha provocado -para unos positivamente para otros no tanto- la última versión de la carrera del Dakar que por quinto año consecutivo se corre por nuestro país. Durante el día de descanso de la prueba en La Paz conversamos con uno de los fundadores de la competencia que cumplió 40 años. Roger Kalmanovitz, iniciador del Dakar en 1978 nos cuenta la historia de esta competencia por dentro; sus ídolos, creadores, figuras emblemática y los millones que se recauda y gasta en la competencia de motores que para todos se ha convertido en la más difícil del mundo. Siguiendo la línea que nos hemos impuesto de mostrar a nuestros lectores entrevistas profundas con gente joven, en esta edición encontrará en sus páginas el diálogo con una de esas nuevas voces que merecerán ser tomadas en cuenta. El abogado Mauricio Camacho nos acerca al mundo del Derecho Mercantil con una magistral conversación sobre el manejo de guías útiles para evitar fraudes en las finanzas de las empresas. Más allá de las carreras y del Derecho, nos ocupamos de mostrarle la proximidad con quienes han sido protagonistas del primer año de 2018; artistas nacionales, pintores, cineastas y una amplia y variada gama de información sobre finanzas en nuestro espacio express capital. Virginia Woolf 136 años después El 25 de enero se cumplió un aniversario más del nacimiento de la escritora británica. Ese día la página de arranque de Google dedicó la imagen de una de las escritoras más talentosas del siglo XX quien junto al crítico Walter Lamb, el economista John Maynard Keynes, los escritores E. M. Forster y Lytton Strachey, el pintor Roger Fry conformarían "el grupo de Bloomsbury", peculiar cofradía aristócrata. Aclaración o (fe de erratas) En la edición 206 incurrimos en una lamentable equivocación. En la página 41 dijimos que el lanzamiento del singani Don Lucho de Oro era un homenaje al patriarca de la familia Bedoya siendo correcto decir que don Luis Granier Ballivian, "don Lucho", ha sido co-fundador de la bodega Casa Real y patriarca de la familia Granier.

La furia de Donald Trump El libro "Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanda de Trump" de Michael Wooffl irritó a Donald Trump, quien salió a aclarar que él no estaba loco sino que era un genio. La evidente excentricidad de Trump viene haciendo reflexionar a los analistas de todo el mundo sobre las consecuencias del estado psiquiátrico de los presidentes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario