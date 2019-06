Otra piel sin alterar el concepto

Fotografia: National Geographic Agrandar la foto + Twittear En el largo transitar de la revista dat0s nos hemos encontrado en diferentes situaciones reservadas a distintos momentos de la historia del pa√≠s. Nos iniciamos en 2000 como un magazine pol√≠tico en esencia. La influencia cal√≥ gran parte del periodo previo. El contenido obedec√≠a a una necesidad. La pol√≠tica era como una transfusi√≥n de sangre en cada una de nuestras ediciones. Convivimos con ella reflejando la realidad desde esa esquina. Sin importar ideolog√≠as, derechas o izquierdas, dat0s se convirti√≥ en la primera revista en transitar los duros caminos de la verdad. Siempre que los lectores me han preguntado sobre la pol√≠tica digo que es como una bolsa de gatos en la que caben todos aunque nunca se sabe qu√© pasar√° adentro. Quien acabar√° con qui√©n y qui√©nes magullados. La pol√≠tica es ingrata. Transitamos durante largos a√Īos esa experiencia. Pasado el tiempo sentimos la necesidad de cambiarnos de piel sin dejar de ser un magazine pol√≠tico incursionamos en econom√≠a como un complemento de la primera y a medida que avanzaba la ciencia y la tecnolog√≠a necesitamos dar nuevamente un giro de l√≠nea con los cambios que se producen a diario en el mundo. Esto nos ha llevado a nuevas experiencias. En esta edici√≥n el lector se encontrar√° con un nuevo cambio en las tendencias de g√©nero y conceptos que dominan la √©poca que vivimos. La Moda y el Dise√Īo son movimientos de particularidades muy ricos por lo variado; textura y piel y no dejan de ser un elemento clave para entender el nuevo mundo en la particularidad anti-sim√©trica de una revoluci√≥n de g√©nero que conceptualiza la marca y domina el nuevo ciclo. Adem√°s de otros temas de inter√©s general, como las consecuencias de una guerra tecnol√≥gica entre las superpotencias. ¬† Identificaci√≥n Intersexual

La versi√≥n en espa√Īol de la revista National Geographic destaca uno de los temas m√°s en boga como la identificaci√≥n intersexual. En sus p√°ginas a ritmo de calar hondo en los sentidos destaca la irresistible fuerza de Jonathan, de ocho a√Īos de edad; se identifica como ni√Īo y como ni√Īa simult√°neamente desde los dos a√Īos y medio. En el Campamento de D√≠a Arco√≠ris de la Bah√≠a de San Francisco, en California, donde los ni√Īos pueden expresar libremente su identidad de g√©nero, Jonathan se disfraza de unicornio.

