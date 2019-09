Para no engaÃ±ar a discernir el conocimiento

Agrandar la foto + Twittear Hay varios ciclos vitales que juegan con la naturaleza del hombre. Porfiado, a veces no reacciona a señales que se presentan y que están ahí reflejando un inminente peligro; que en otras circunstancias pueden ser sentimientos de felicidad y alegría. Los incendios que se han precipitado durante el mes de agosto en el departamento de Santa Cruz han hecho naufragar temporalmente las ambiciones de grupos empresariales que expectantes hacían planes para convertir a Bolivia en un eje y motor de desarrollo, consentido en todos los campos. Se habían trazado ambiciosas metas: ciudades inteligentes, biocombustible -que reduciría las emisiones de carbono por tratarse de una energía más limpia- la ampliación de la frontera agrícola que reclamaba atención urgente para no quedarse atrás en la producción de alimentos. Los vientos soplaban favorables en todo sentido. Quién diría que el impulso de la naturaleza en una época seca y los efectos de los fenómenos climáticos por el Calentamiento Global propondrían una pausa a manera de reflexión. Todos se han volcado a coadyuvar para detener los incendios que en su peor momento se entrelazaron con la desinformación a través de las redes. Es tema que merece atención principal en la presnete edición. También, el lector se encontrará con información variada del quehacer de la cultura, deporte y, entre los temas de actualidad una entrevista con la rectora de la Universidad Privada Unifranz; reveladora en el sentido de poner mayor atención a los procesos que nos abre las puertas a un mundo que muchas veces los bolivianos nos negamos a entrar. Â

Elecciones en Argentina El resultado de las primarias provocó un terremoto político mucho mayor del que se esperaba. Dólar sin control, empresas que perdieron la mitad de su valor en la bolsa y una incertidumbre sobre el futuro inmediato, pocas veces vista. La edición de la revista Noticias de esa semana puso el dedo sobre la llaga con un Game Over. "Se terminó el tiempo de los juegos políticos tanto para el presidente Mauricio Macri como para el virtualmente electo Alberto Fernández. Llegó la hora de dar señales claras que eviten daños aún mayores", publicaba preocupada la revista sobre el futuro en el vecino país.