Periodismo de guerra, objetividad y redes sociales

Como es tradición en dat0s, presentamos un resumen de los acontecimientos que marcaron el presente año. A diferencia de otros, este, como todo cambio que origina tendencia; es posible que el lector encuentre reflexiones en las entrevistas con los personajes del año. Express Press, el grupo que edita la revista, ha incursionado en 2018 en la investigación. Los elegidos fueron seleccionados de una lista de 30 a nivel nacional. Hay, entre todos ellos, muchas coincidencias de aporte propositivo en casi todas las áreas de la actividad nacional, que deberían ser tomadas en cuenta, porque gestan entre todos una visión productiva y moderna del país que todos queremos. Durante este año muchos lectores de la revista me preguntaron el porqué de un notorio cambio en la línea de contenidos. Este hecho tiene una explicación que puede ser leída como una excusa. Estamos tratando de encontrar mecanismos que den por cerrada la etapa de "periodismo de guerra" que nos identificó más de la mitad de años de existencia. En este sentido, hablo de la "deformación" que sufrió la profesión estos años; la necesidad de reflejar una realidad incontrastable; las redes sociales en la sociedad y su participación en el flujo de la información. Las redes sociales convierten en comunicación pública la comunicación privada a través de la gratuidad, pero eso no es periodismo. Siempre hicimos un periodismo de calidad, pero hoy el desafió es mayor. Proponemos refundar la noción de objetividad periodística y superar la polarización entre una visión positivista de la objetividad y un relativismo absoluto. Este trabajo no hubiera sido posible sin el convencimiento de los entrevistados que mantienen un chip conectado con nuestra historia y lo que se viene por delante: propuestas, conocimiento y materias que identifiquen dónde estamos en este proceso que definirá nuestra labor a futuro.   Las tapas del año Time Donald Trump y los niños La revista Time mostró en la portada de su edición de julio, la polémica postura migratoria de Donald Trump, cuya administración ha estado separando a los niños de sus padres, entre quienes son detenidos al cruzar ilegalmente la frontera que divide a Estados Unidos con México. La imagen de la niña de dos años recortada en la tapa junto al presidente estadounidense, acompañada por la leyenda "Welcome to America" (Bienvenida a América, fue tomada por John Moore, fotógrafo de la agencia Getty, cerca de McAllen, Texas, donde fue separada de sus padres en mitad de la noche, para ser trasladada a una barraca con aspecto carcelario. Fue una tapa que refleja uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad: las migraciones.   National Geographic sobre el plástico en los océanos La portada de la revista National Geographic, de junio en EEUU, permanecerá en la retina durante mucho tiempo.  Con el sencillo titular Planet or plastic (¿Planeta o plástico?), la publicación muestra una creación del artista mexicano Jorge Gamboa que fusiona un iceberg con una bolsa de plástico. Gamboa ya había presentado la imagen a la Bienal del Póster de Bolivia en 2017, donde obtuvo el primer premio en la categoría de Política y Sociedad. "Ocho millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año. Y eso es sólo la punta del iceberg", se puede leer en el subtítulo.