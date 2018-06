Temática datos

Agrandar la foto + Twittear En la presente edición el lector se encontrará con una selección temática interrelacionada entre sí. Un paso más para convertir nuestro producto impreso así como nuestra versión digital en uno de los más agiles, modernos e informativos que se imprimen en nuestro medio; el nuestro hace 18 años. A modo de explicar los cambios que se han producido en el país en la última década, creemos oportuno buscar una mirada contrapuesta a la versión que se escucha a diario en las calles o el que mide el desempeño en las redes sociales. Bolivia ha crecido y ha incorporado a las actividades productivas de la industria, el comercio y los negocios a muchos bolivianos que no tenían al alcance herramientas para insertarse en los negocios. Incuestionablemente, todavía faltan espacios para mostrar y alcanzar el progreso anhelado. Pero así como se visualizan nuevos proyectos e inversiones millonarias en todos los rubros de la actividad nacional, es indispensable poner en el recuento y hacer notar las potencialidades que aún faltan por desarrollar. Hablamos con ejecutivos que comandan inversiones que buscan oportunidades en Bolivia. Los acontecimientos que sacuden la atmósfera de la política en algunos países vecinos erizan la piel pensando que la onda expansiva arrastre por los suelos el esfuerzo incorporado hasta este punto gravitante. Creemos que este es un escenario virtual no reproducible para generar temores sobre el futuro del país. No se puede olvidar que Bolivia es un destino soñado para muchas inversiones y el turismo. Un momento de reflexión para cuidar como oro lo alcanzado. Hotelería, Arquitectura y Urbanismo; Diseño y Decoración, además de Bisutería y Tejidos, son actividades que han crecido exponencialmente, si a este factor temático en papel, sumamos Infraestructura habremos completado un cuadro favorable y muy atractivo para seguir atrayendo inversiones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario