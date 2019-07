Agrandar la foto + Twittear Fue acuñado este concepto hace años atrás por el entonces Gobierno del presidente Hugo Banzer Suárez. Hacía referencia a la política antidroga que se desarrollaba en el país con apoyo de las misiones del Gobierno norteamericano. Me tocó visitar en ese entonces el Chapare. Un grupo de personas, militares de bajo rango en su generalidad, se pasaban días enteros bajo el ardiente sol arrancando almácigos de coca que se sembraban en varios puntos de esa región tropical. Las tropas se encontraban perfectamente equipadas con sus pertrechos de machetes para cumplir esa tarea extenuante. Las plantaciones de la hoja bajaron significativamente en esa época. Los campamentos no dejaban de funcionar de día y de noche. Esa fue en definitiva la última vez que presenciamos la forma de erradicación a la que siguió un desarrollo alternativo que nunca rindió. La política de erradicación venía acompañada de promesas de índole comercial para diferenciar coca y todo tipo de cultivos alternativos como piña, te y otros productos a los que se sumaron más tarde lecherías y alguno que otro producto. Hoy, con la misma intolerancia que no dio resultados, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aplica la estrategia Tolerancia Cero a la inmigración que todavía persiste en las fronteras que hacen vecindad entre México y EEUU con la esperanza de cruzar la frontera. Hay centros de acogida para los migrantes con chances de entrar a territorio norteamericano, aunque reducida esa marcha a una continua cacería de personas jóvenes la mayoría y sus hijos menores de edad. Si bien el editorial de este número no refleja el contenido variado de esta edición es una posición de extenuante dolor al que uno no puede quedar indiferente por las noticias que llegan de la zona en permanente conflicto.  Tolerancia Cero Junio ha sido un mes fatídico para la familia Martínez. El padre, Oscar Alberto (25), salvadoreño de origen y su hija menor de 2 años acabaron ahogados en los márgenes del rio Bravo cuando intentaban cruzar a EEUU. Los testimonios dejaron boquiabiertos a quienes conocieron a la familia. "Joven trabajador y responsable, buscaba el sustento de su familia y días mejores para ellos", dijeron a CNN los vecinos de los Martínez. La imagen representa una conmovedora muestra del peligroso recorrido que los migrantes enfrentan en su paso rumbo a EEUU y de las trágicas consecuencias que a menudo transcurren de manera invisible en el escandaloso y ácido debate sobre la política fronteriza.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario