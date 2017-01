10 cosas que debes saber de la rueda de prensa de Donald Trump

Fotografia: JUSTIN LANE / ATLAS Agrandar la foto + Twittear El presidente electo, Donald Trump, ofreció este miércoles su primera rueda de prensa oficial desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado noviembre. Estas son las diez claves de la comparecencia: Trump durante la rueda de prensa este miércoles. JUSTIN LANE / ATLAS Duras críticas a las agencias de inteligencia estadounidenses Trump criticó los servicios de inteligencia por permitir la filtración de un documento que alegaba que Rusia puede tener información comprometedora del presidente electo. Es "escandaloso que se haya filtrado, es todo falso". Se trata de "un grupo de gente, nuestros oponentes, gente enferma, que se han reunido para compilar estas estupideces". Trump construirá el muro primero; México pagará después "No me apetece esperar un año, o un año y medio, quiero empezar a construir lo antes posible", dijo Trump sobre el muro de la frontera con México. La construcción de este muro es una de las primeras promesas que hizo el magnate durante la campaña electoral. Trump dice ahora que, para agilizar el proceso, lo construirá con dinero de las arcas públicas estadounidenses y que México lo reembolsará más adelante. Mantiene su promesa de revocar Obamacare, la reforma sanitaria de Obama Como viene anunciando hace meses, Trump reemplazará Obamacare, al que calificó de "desastre total". "Lo más fácil sería dejarlo explotar en 2017" presumió el republicano, "pero tardaría mucho tiempo". Así que, Trump, enfatizó que lo revocará y reemplazará con un programa "mejor y menos caro". Conflictos de interés: la empresa Trump en manos de los dos hijos del magnate "No tengo que hacerlo, podría gestionar la empresa y el país a la vez", alardeó Trump, al explicar que ha decidido distanciarse de su empresa, que pasará a las manos sus dos hijos mayores, Donald y Eric. Una abogada del republicano recitó las medidas fiscales que ha tomado Trump para aislarse del negocio familiar. El presidente electo aseguró que no discutirá la situación económica de la empresa con sus hijos. Numerosos expertos reaccionaron, como vienen haciendo desde hace meses, alegando que este tipo de medidas no obstruyen de manera evidente que Trump pueda estar al corriente de los negocios privados de la empresa, lo que podría crear un conflicto de interés al futuro presidente. "Creo que fue Rusia", dijo Trump sobre los hackeos al proceso electoral estadounidense Trump admitió abiertamente que cree que fue Rusia quien robó correos electrónicos de ciertos miembros del Partido Demócrata durante la campaña electoral. Durante las últimas semanas, tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como la Casa Blanca han afirmado que Rusia realizó estas filtraciones con la intención de favorecer la balanza para el republicano. Trump camufló este reconocimiento diciendo que muchos otros países, como China, hackean a menudo informaciones de empresas estadounidenses. Trump encargará un informe de inteligencia sobre la defensa cibernética de EE UU El presidente electo anunció que encargará un "gran informe" a los servicios de inteligencia sobre las capacidades de defensa del país en materia de ciberseguridad. Trump enfatizó que EE UU sufre hackeos a menudo y que es algo que el país debe corregir lo antes posible. El informe será acabado en los primeros 90 días. "Si a Putin le gusta Donald Trump, eso es un activo no un problema" Trump volvió a mostrar su tranquilidad respecto al líder ruso, incluso tras haber admitido su culpabilidad en la intrusión cibernética de Rusia en el proceso electoral estadounidense. Este tema es motivo de alarma para muchos políticos estadounidenses ya que consideran problemático que el presidente esté dispuesto a mantener una buena relación con un país que ha menospreciado la democracia estadounidense, según opinan los expertos. Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de Exxon Mobil y próximo Secretario de Estado también mantiene buenas relaciones con el presidente ruso. Las empresas estadounidenses se quedan en Estados Unidos Trump afirmó, como viene haciendo desde su elección, que las empresas estadounidenses que quieran llevar su manufacturación al extranjero afrontarán grandes impuestos como castigo por anular el empleo a cientos de estadounidenses. En cambio, el republicano enfatizó su deseo de que estas empresas se reubiquen, en caso de querer hacerlo, en otros Estados del país. Esta postura económica del presidente electo ya ha obligado a varias empresas automovilísticas como Ford o Fiat a mantener sus plantas de fabricación en EE UU. Una escena atípica En el lobby de la torre Trump, convertida en sala de prensa por un día, se amontonaron centenares de periodistas y cámaras de televisión. A un lado del atril, al frente de la habitación, un aparatoso montón de carpetas contenían, según explicó el magnate más tarde, los documentos firmados que demuestran un distanciamiento fiscal del presidente electo hacia sus empresas. El único público: miembros del equipo Trump, instruidos por el magnate para aplaudir y elogiar sus respuestas a la prensa, según escribió Politico. Ataque a un periodista de la cadena CNN Trump criticó a la cadena CNN, uno de los medios que este martes publicó las filtraciones sobre la posibilidad de que Rusia tuviera información comprometedora del republicano. Acto seguido, el periodista de este canal, Jim Acosta, sentado en primera fila, pidió la palabra repetidas veces. Trump le ignoró diciendo, "cállese, cállese". "No le voy a responder a una pregunta, eres "noticias falsas", su organización es terrible", continuó el presidente electo.