Fotografia: Charles Reed/ICE Agrandar la foto + Twittear Cuando el mexicano Joaqu√≠n "El Chapo" Guzm√°n lleg√≥ a Estados Unidos, las autoridades lo presentaron como "el criminal m√°s notorio de los tiempos modernos". Y la magnitud de su juicio, que arranca este lunes en Nueva York con la selecci√≥n del jurado, ciertamente parece encajar con esa definici√≥n. Efectivamente, casi 22 meses despu√©s de haber sido extraditado por M√©xico, el futuro de Guzm√°n ser√° definido, tal vez para siempre, en un proceso que solo puede calificarse de excepcional. Los fiscales deber√°n probar m√°s all√° de una duda razonable que el acusado es el criminal que dicen que es: el l√≠der del mayor cartel mundial de drogas que introdujo m√°s de 150 toneladas de coca√≠na en el pa√≠s usando una violencia despiadada. Mientras que para Guzm√°n, quien tiene 61 a√Īos y se declara inocente, el reto es esquivar los 11 cargos que pesan en su contra o aguardar una condena que puede ser hasta de cadena perpetua. El juez federal de la corte de Brooklyn que conducir√° el juicio, Brian Cogan, advirti√≥ la semana pasada que el caso en contra del presunto l√≠der del cartel de Sinaloa "es cualquier cosa menos un procesamiento de drogas rutinario". "El alcance internacional de la organizaci√≥n criminal alegada hace que sea un caso at√≠pico incluso entre los mayores juicios de drogas hasta la fecha", indic√≥ Cogan en una resoluci√≥n. Y en esto coinciden expertos como Daniel Richman, un profesor de derecho en la universidad Columbia de Nueva York que fue fiscal federal y consultor de los departamentos de Justicia y Tesoro de EE.UU. en cuestiones criminales. "Es correcto sugerir que, en su alcance, esta organizaci√≥n realmente es excepcional", le dijo Richman a BBC Mundo. A continuaci√≥n, cuatro facetas extraordinarias del juicio a "El Chapo" en Nueva York, el que puede llegar a durar cuatro meses. 1. El dinero Los fiscales de EE.UU. afirman que, como l√≠der del cartel de Sinaloa, Guzm√°n condujo operaciones il√≠citas de drogas entre 1989 y 2014 que le reportaron ganancias por US$14.000 millones. Y ahora pretenden confiscarle ese monto a "El Chapo", quien tambi√©n est√° acusado de lavado de dinero. Esa, sin embargo, va a ser una misi√≥n sumamente dif√≠cil incluso con un veredicto de culpabilidad, ya que hasta ahora se ignora d√≥nde habr√≠a ido a parar esa fortuna. Y algunos expertos consideran incluso que US$14.000 millones es un monto excesivo, que surge de estimaciones de ingresos por narcotr√°fico sin descontarle los costos operativos del cartel. Por otro lado, EE.UU. ha invertido abundantes recursos durante m√°s de una d√©cada para investigar las actividades de Guzm√°n. Y, aunque se desconoce cu√°ntos millones costar√° este juicio, hay quienes consideran que puede ser uno de los procesos m√°s costosos que el pa√≠s haya tenido jam√°s. Al costo de la investigaci√≥n se suma el de las medidas de seguridad adoptadas, dada la reputaci√≥n de peligrosidad y los escapes de prisi√≥n protagonizados Guzm√°n en M√©xico, as√≠ como el costo de movilizar y proteger testigos, se√Īala Richman. "No ser√≠a sorprendente si este fuera uno de los casos m√°s caros (de la historia de EE.UU.)", le dice a BBC Mundo. 2. La acusaci√≥n La acusaci√≥n que presenta EE.UU. contra Guzm√°n tambi√©n es colosal, aunque el mes pasado el gobierno haya bajado los cargos a 11 desde los 17 que anunci√≥ inicialmente. Cientos de miles de p√°ginas de documentos, fotograf√≠as y unas 117.000 grabaciones de audio son presentados por los fiscales, que tambi√©n planeaban atribuirle a Guzm√°n participaci√≥n en al menos 33 asesinatos. En la √ļltima audiencia preliminar, sin embargo, el juez Cogan pidi√≥ al gobierno reducir la cifra de homicidios. "Este es un caso de conspiraci√≥n de drogas que involucra asesinatos. No dejar√© que presenten un caso de conspiraci√≥n de asesinato que involucre drogas", advirti√≥. El magistrado tambi√©n pareci√≥ molesto con un pedido de la defensa de aplazar nuevamente el juicio. Los abogados privados de Guzm√°n, expertos en juicios de crimen organizado, aduc√≠an que los fiscales presentaron en la recta final 14.000 p√°ginas nuevas de documentos y que les ser√≠a imposible revisarlas a tiempo. Pero el juez Cogan respondi√≥ que la cantidad de documentos podr√≠a ser a√ļn mayor en un juicio tan complejo y se neg√≥ a volver a postergar el inicio. "Nadie va a estar tan preparado para este caso como le gustar√≠a", dijo tras se√Īalar que hab√≠a estado recibiendo llamadas telef√≥nicas de "p√°nico" tanto de la defensa como de la fiscal√≠a. Los especialistas advierten que, pese a la fama internacional de Guzm√°n, los fiscales tienen el reto de presentar pruebas admisibles y convincentes para asegurar su condena. "Este caso tiene que ser juzgado en la corte y siempre hay desaf√≠os cuando tienes un acusado muy bien representado y testigos que no claman por declarar", dice Richman. 3. La seguridad Tambi√©n son excepcionales las medidas de seguridad adoptadas para el juicio de "El Chapo", considerado por especialistas el mayor caso de drogas en la historia de EE.UU. Es un caso sin precedentes "en t√©rminos del n√ļmero total de muertes que podemos conectar con el cartel de Sinaloa y la escala y alcance de su operaci√≥n de narc√≥ticos", se√Īala Fritz Umbach, profesor asociado de historia en el colegio John Jay de justicia penal de la universidad neoyorquina CUNY. Los fiscales han mantenido en reserva la identidad de decenas de potenciales testigos que prev√©n presentar durante el juicio, ante la sospecha de que podr√≠an ser asesinados aunque est√©n en programas de protecci√≥n o en unidades penitenciarias especiales. El propio Guzm√°n, con dos antecedentes de escapes de c√°rceles mexicanas, ha estado recluido en una prisi√≥n de m√°xima seguridad en el sur de Manhattan, aislado en una celda 23 horas diarias. Sin embargo, quiz√° durante el juicio "El Chapo" permanezca recluido en la misma corte donde se decidir√° su suerte, para evitar repetir cada d√≠a los operativos de seguridad montados en audiencias previas para trasladarlo con caravanas de veh√≠culos policiales y cierres del puente de Brooklyn. Cada visita de Guzm√°n en la corte implica adem√°s el refuerzo de la seguridad en el edificio, con guardias armados hasta los dientes y detectores de metales al ingreso. Y los 12 jurados que ser√°n escogidos a partir de este lunes tambi√©n tendr√°n su identidad bajo reserva y ser√°n escoltados por alguaciles, medidas de protecci√≥n ordenadas por el juez Cogan que solo se toman en casos especiales. "El cartel tiene ramificaciones en todos lados y los jurados son de hecho vulnerables a la intimidaci√≥n, as√≠ que no creo que el juez act√ļe de forma inapropiada", sostiene Umbach. Al igual que en otros juicios, el jurado estar√° compuesto por ciudadanos comunes, seleccionados entre una lista inicial de cientos de potenciales miembros (que ya se redujo a decenas) en base a preguntas que incluyen temas raciales, de pol√≠tica de drogas y relaciones de seguridad entre EE.UU. y M√©xico. 4. La atenci√≥n p√ļblica El juicio a Guzm√°n ha despertado adem√°s un inter√©s fuera de lo com√ļn. "En algunos aspectos, este caso no tiene precedentes; la cantidad de atenci√≥n p√ļblica ha sido extraordinaria", sostuvo el juez Cogan la semana pasada en una decisi√≥n sobre la reserva en que se escoger√° el jurado. "Basta decir que no hay muchos casos cuyas acusaciones se dramatizan en producciones populares de televisi√≥n y podcasts antes que el juicio haya siquiera comenzado", agreg√≥. Esto se debe a los delitos atribuidos a "El Chapo" y al aura de todopoderoso que lo rodeó hasta que lo capturaron por tercera vez en enero de 2016, rastreado tras recibir a los actores Kate del Castillo y Sean Penn. "No se trata simplemente de que sea un criminal o que la guerra contra las drogas sea un punto importante de disputa política", explica Umbach. "(Guzmán) es un ícono de la cultura pop", le dice a BBC Mundo.