Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Los detalles de la controvertida llamada telef贸nica que impuls贸 al Partido Dem贸crata para iniciar una investigaci贸n que puede llevar al "impeachment" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron divulgados este mi茅rcoles. 驴Qu茅 revelan realmente? La transcripci贸n en bruto de la conversaci贸n que el mandatario estadounidense y su hom贸logo de Ucrania, Volodimir Zelensky, mantuvieron en julio ha sido tomada por los cr铆ticos de Trump como una evidencia de que 茅l busc贸 ayuda extranjera para conseguir informaci贸n comprometedora sobre uno de sus potenciales rivales en la elecci贸n presidencial de 2020: el ex vicepresidente Joe Biden. Sin embargo, los republicanos afirman que el texto no revela nada inapropiado. Aqu铆 te presentamos cinco extractos clave: 1. Las tres menciones de Biden "Otra cosa. Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo la investigaci贸n y mucha gente quiere saber sobre eso, as铆 que cualquier cosa que usted pueda hacer con su fiscal general ser铆a estupenda. Biden estuvo por ah铆, presumiendo de que 茅l hab铆a detenido la investigaci贸n, as铆 que si puede fijarse en eso... A m铆 me suena horrible". Conclusi贸n breve: esta es la confirmaci贸n de que Trump presion贸 a Ucrania para que indagara sobre Biden. La versi贸n completa: los medios informaron que durante la conversaci贸n del 25 de julio Donald Trump le pidi贸 al presidente de Ucrania que investigara a Biden y a su hijo Hunter. Posteriormente Trump lo confirm贸. M谩s o menos. Ahora, est谩 aqu铆, negro sobre blanco, incluyendo la opini贸n editorializante del presidente acerca de c贸mo las acciones de Biden "parecen horribles". "Se habla mucho" es una construcci贸n verbal cl谩sica de Trump cuando 茅l quiere insinuar actos viles, pero evitando hacer una acusaci贸n directa. (Biden efectivamente presumi贸 de haber logrado el despido del fiscal general de Ucrania, pero no ha surgido ninguna evidencia que indique que alguna vez vincul贸 esto con la investigaci贸n -mucho menos con alg煤n enjuiciamiento- de la compa帽铆a ucraniana que emple贸 a su hijo). Trump le dice al presidente de Ucrania que entre en contacto con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aunque el Departamento de Justicia ha dicho que ese funcionario no habl贸 con Ucrania sobre ning煤n tema. El hecho de que el presidente haya llegado a considerar una solicitud de ese tipo es altamente irregular, dado que podr铆a sugerir que Trump intentaba estimular a su propio Departamento de Justicia a iniciar una investigaci贸n penal contra Biden o su hijo. M谩s a煤n, fue el propio Departamento de Justicia el que decidi贸 evitar que la denuncia original del informante llegara al Congreso. 2. No era un intercambio de favores, pero... Zelensky: "Yo quisiera agradecerle por su gran apoyo en el 谩rea de defensa. Estamos listos para seguir cooperando con los nuevos pasos, espec铆ficamente estamos casi listos para comprar m谩s 'javelins' de Estados Unidos con fines de defensa". Trump: "Yo quisiera que ustedes nos hicieran un favor, sin embargo, porque nuestro pa铆s ha pasado por muchas cosas y Ucrania sabe mucho al respecto". Conclusi贸n breve: Trump pide un favor, pero cualquier recompensa a cambio es sugerida, no expl铆cita. Versi贸n completa: para entender completamente las implicaciones de la solicitud de Trump sobre Biden, hay que releer unos p谩rrafos m谩s arriba en el texto. Luego de intercambiar algunos elogios diplom谩ticos, Zelensky le agradece a Trump por su "gran apoyo en el 谩rea de defensa". Una semana antes de esta conversaci贸n, Estados Unidos congel贸 unos US$250 millones en ayuda militar que el Congreso hab铆a autorizado para Ucrania. Seg煤n se inform贸, la decisi贸n se tom贸 por iniciativa de Trump y sin que se ofrecieran explicaciones. Zelensky contin煤a y habla sobre los Javelins (unos misiles antitanque estadounidenses) que Ucrania quiere comprar, presumiblemente con los fondos congelados. En cuanto Zelensky termina, Trump responde con un "favour" que quisiera que Ucrania le hiciera. Inicialmente, 茅l menciona una empresa de ciberseguridad y un servidor perdido (quiz谩 en una referencia a las teor铆as de conspiraci贸n conservadoras seg煤n las cuales no era Rusia realmente quien estaba detr谩s de los hackeos ocurridos durante la campa帽a presidencial de 2016, pese a las conclusiones de los organismos de inteligencia y de la investigaci贸n del fiscal especial Robert Mueller). De all铆, Trump comienza a hablar sobre los Biden. Antes de que se divulgara la transcripci贸n se especul贸 mucho sobre si habr铆a un quid pro quo expl铆cito (algo que se recibe como compensaci贸n por la cesi贸n de otra cosa), una frase en la que Trump condicionara la entrega de la ayuda militar estadounidense a la disposici贸n de Ucrania a investigar a uno de sus principales rivales pol铆ticos. Aqu铆 no hay una solicitud presidencial directa, pero los dem贸cratas que piden hacer un impeachment a Trump podr铆an apuntar a esta parte de la conversaci贸n y decir que no es muy dif铆cil ver una conexi贸n entre ambas cosas. 3. Los pa铆ses europeos tambi茅n deben pagar Trump: "Nosotros hacemos mucho por Ucrania. Gastamos mucho esfuerzo y mucho tiempo. Mucho m谩s de lo que est谩n haciendo los pa铆ses europeos y ellos deber铆an estar ayudando m谩s de lo que est谩n haciendo. Alemania casi no hace nada. Todo lo que hacen es hablar y creo que es algo por lo que ustedes realmente deber铆an preguntarles". Conclusi贸n breve: esto ayuda a los defensores de Trump. Los republicanos se帽alar谩n esta secci贸n como la verdadera raz贸n por la cual la Casa Blanca retuvo la ayuda a Ucrania. Versi贸n completa: la primera explicaci贸n de Trump acerca de por qu茅 suspendi贸 centenares de millones de d贸lares en ayuda militar a Ucrania era que le preocupaba el historial de corrupci贸n de las exrep煤blicas sovi茅ticas y que 茅l pensaba que EE.UU. estaba haciendo demasiadas contribuciones a Ucrania y quer铆a presionar a los gobiernos europeos a hacer m谩s. La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso tomar谩n este punto, en la primera parte de la llamada, como evidencia para respaldar su posici贸n. Ciertamente, Trump tiene una larga historia destacando y criticando lo que considera como la gran carga que tiene Estados Unidos sobre sus hombros, en t茅rminos de ayuda econ贸mica y militar en comparaci贸n con sus aliados, por lo que esta explicaci贸n no resulta descabellada. Sin embargo, la pregunta en este caso es si esta explicaci贸n es m谩s probable que otra: la que sugiere que Trump estaba usando esa llamada telef贸nica no para perseguir un objetivo leg铆timo de pol铆tica exterior sino para conseguir ventajas pol铆ticas personales. Se trata de un punto sobre el cual indudablemente discutir谩n los republicanos y dem贸cratas y acerca del cual finalmente los ciudadanos decidir谩n. 4. Trump respalda al fiscal de Ucrania Trump: "Escuch茅 que ten铆an un fiscal que era muy bueno y que fue destituido, y eso es muy injusto. Mucha gente est谩 hablando de eso, la forma como su muy buen fiscal fue cesado. Giuliani es un hombre muy respetado. 脡l fue alcalde de Nueva York, un gran alcalde, y me gustar铆a que 茅l le llamara. Le pedir茅 que le llame junto al fiscal general". Conclusi贸n breve: el fiscal general de Ucrania fue despedido en medio de cr铆ticas por su ineficienciam pero Trump afirma que fue tratado de forma injusta. Versi贸n completa: el fiscal general en cuesti贸n es Viktor Shokin, quien fue destituido por el Parlamento de Ucrania en 2016. Biden, junto a otros funcionarios estadounidenses, aliados europeos y ucranianos reformistas consideraban a Shokin como corrupto y celebraron su salida del cargo. En opini贸n de Trump, sin embargo, Shokin fue una v铆ctima. M谩s adelante en la conversaci贸n, Trump dice que fue "tratado muy mal" y que era un "fiscal muy bueno". A continuaci贸n, le dice a Zelensky que contacte a Rudy Giuliani, su abogado personal ad honorem y ex alcalde de Nueva York. Un art铆culo publicado el martes en The Washington Post detalla la fricci贸n causada dentro del gobierno por la dependencia de Trump de Giuliani para que este manejara sus contactos en Ucrania. Una fuente no identificada del gobierno dijo que la controversia actual es el resultado directo de que Giuliani se hubiera "insertado en el proceso". El exalcalde de Nueva York dice que todos sus contactos con Ucrania fueron hechos a solicitud del Departamento de Estado, una afirmaci贸n sobre la cual los investigadores en el Congreso querr谩n profundizar. 5. Los halagos del presidente de Ucrania Zelensky: "Tuvimos una gran victoria y trabajamos duro por ella. Trabajamos mucho pero quisiera confesarle que tuve una oportunidad de aprender de usted. Usamos algunas de sus habilidades y conocimiento y pudimos usarlo como un ejemplo para nuestras elecciones". Conclusi贸n breve: Zelensky no es el primer l铆der extranjero en usar la lisonja en sus relaciones con el presidente de Estados Unidos. Versi贸n completa: dejando de lado las partes m谩s pol茅micas de la llamada telef贸nica, la conversaci贸n entre los dos presidentes ofrece otra muestra de la estrategia que muchos gobernantes for谩neos han decidido usar en sus relaciones con Trump. Parece que piensan que los halagos les permitir谩n llegar a cualquier parte. Zelensky cita las "habilidades y el conocimiento de Trump" como algo que le ayud贸 a construir su campa帽a pol铆tica ganadora. Luego utiliza la ret贸rica caracter铆stica del mandatario estadounidense, al decir que su objetivo es "limpiar el pantano" en su propio pa铆s. Hacia el final de la conversaci贸n, Zelensky destaca que la 煤ltima vez que estuvo en Nueva York se aloj贸 en la Torre Trump. Hospedarse en una propiedad de Trump se ha convertido en un mecanismo usado con bastante frecuencia por funcionarios extranjeros para ganarse la buena voluntad del presidente, pese a que la Organizaci贸n Trump dice que dona todos los ingresos que obtiene de esas visitas. En 2018, por ejemplo, le envi贸 al Tesoro un cheque por US$191.538. Los cr铆ticos del mandatario dicen que Trump se est谩 beneficiando de hacer negocios con extranjeros en violaci贸n a la Constituci贸n. La conversaci贸n de Trump con Zelensky ser铆a un ejemplo m谩s que ellos podr铆an citar tanto en sus quejas p煤blicas como en sus argumentos jur铆dicos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario