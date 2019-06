Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Desde Par√≠s a Berl√≠n y M√°laga, las ciudades europeas intentan proteger a sus habitantes del calor extraordinario que golpea el continente y que algunos medios describen como "infernal". En Alemania el calor es tan intenso que comenz√≥ a derretir una carretera en el centro del pa√≠s, lo que llev√≥ a las autoridades a reducir los l√≠mites de velocidad. La temperatura lleg√≥ el mi√©rcoles a 38,6 grados en la localidad alemana de Coschen, cerca de la frontera con Polonia. En Francia las escuelas permanecen cerradas y se espera en algunos sitios en el sur una m√°xima de 44,1 grados el viernes. Tres personas fallecieron en playas francesas cuando se zambulleron para intentar refrescarse. Aunque no se confirm√≥ que las muertes se deban estrictamente a la ola de calor, las autoridades advirtieron sobre los peligros del "choque t√©rmico", especialmente en el caso de personas mayores, que puede producirse cuando el cuerpo caliente entra al agua de una temperatura considerablemente menor. Las autoridades francesas crearon "refugios frescos" e instalaron cientos de fuentes adicionales de agua en Par√≠s, para impedir una repetici√≥n de la devastadora ola de calor de 2003 que caus√≥ al menos 15.000 muertes en el pa√≠s. Pero esa ola se produjo en agosto. Y algunos expertos se√Īalan que la actual ola de junio puede ser especialmente peligrosa porque la gente ha tenido menos tiempo para adaptar gradualmente su fisiolog√≠a al calor del verano. En su informe conjunto de 2015 sobre olas de calor, la Organizaci√≥n Meteorol√≥gica Mundial y la Organizaci√≥n Mundial de la Salud se√Īalaron que las olas de calor m√°s temprano en el verano est√°n asociadas con mayores niveles de mortalidad que las que ocurren m√°s tarde con las mismas temperaturas. ¬ŅCu√°l es la causa de las inusuales temperaturas de junio? La ola de calor instalada esta semana en Europa no tiene una causa √ļnica, seg√ļn explicaron expertos a BBC Mundo. Clima y tiempo "Hay dos factores detr√°s de la actual ola de calor", afirm√≥ Dann Mitchell, profesor de ciencias atmosf√©ricas de la Universidad de Bristol en Inglaterra. "Uno de los factores es que las temperaturas globales est√°n aumentando en todas partes, ya se incrementaron cerca de un grado en relaci√≥n con la era preindustrial debido al cambio clim√°tico. Y esto ha hecho que la ola de calor sea m√°s caliente". El segundo factor tiene que ver no con los cambios del clima, la tendencia a largo plazo, sino del tiempo, un t√©rmino que se refiere a los impactos del d√≠a a d√≠a. "El patr√≥n del tiempo es algo muy serio ahora", se√Īal√≥ Mitchell. "Una onda atmosf√©rica (ondas de gran escala que aunque no las vemos est√°n all√≠) caus√≥ un desplazamiento de la llamada corriente en chorro o jet stream (un flujo de aire r√°pido y estrecho en la atm√≥sfera". Ese desplazamiento a su vez "caus√≥ un corte entre dos zonas, un √°rea de baja presi√≥n en el oeste de Europa y un sistema de alta presi√≥n situado sobre el resto de Europa, y entre esos dos sistemas se succiona hacia el norte aire que se origina en el Sahara y es muy caliente". Sahara y sequ√≠a En BBC Mundo tambi√©n consultamos a David Barriopedro, investigador el Instituto de Geociencias, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Cient√≠ficas de Espa√Īa y la Universidad Complutense de Madrid. "Las olas de calor, como muchos otros fen√≥menos extremos, suelen ser el resultado de una conjunci√≥n de factores, cuya intersecci√≥n conduce al evento extremo", se√Īal√≥ el cient√≠fico. "En este caso la ola de calor est√° asociada con una intrusi√≥n excepcional de aire c√°lido del S√°hara". "Se trata de una expansi√≥n al norte del cintur√≥n subtropical de altas presiones (masas de aire muy c√°lidas y secas) a trav√©s de lo que se conoce como dorsal subtropical (en ingl√©s, subtropical ridge)". "Las dorsales tienen forma de una V invertida (como la cresta de una ola) y se traducen en altas presiones en latitudes medias. Estas altas presiones ser√°n especialmente altas y se instalar√°n (o estancar√°n) en Europa durante varios d√≠as (fen√≥meno que a veces tambi√©n se llama "bloqueo" atmosf√©rico), dando lugar a una mega ola de calor (olas de calor especialmente intensas, duraderas y que afectan a amplias regiones simult√°neamente). Barriopedro se√Īal√≥ que tambi√©n pueden existir otros factores que intensifiquen las temperaturas. "Por ejemplo, se ha demostrado que las condiciones de sequ√≠a en Europa durante los meses h√ļmedos precedentes al verano (invierno y primavera) pueden favorecer la ocurrencia o al menos amplificar la magnitud de olas de calor". "Gran parte de Europa viene experimentando una sequ√≠a severa, con condiciones extremadamente secas en el per√≠odo de invierno-primavera de 2019". Cambio clim√°tico Los cinco veranos m√°s calientes en Europa desde el a√Īo 1500 han tenido lugar desde comienzos de este siglo, en 2002, 2003, 2010, 2016 y 2018. "Las olas de calor siempre ocurrieron en el pasado, pero la probabilidad de que ocurran es mayor debido al cambio clim√°tico", se√Īal√≥ Mitchell. Barriopedro, por su parte, dijo a BBC Mundo que "el cambio clim√°tico antropog√©nico (el originado por el aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero) es una realidad que ya estamos padeciendo". Y uno de sus s√≠ntomas es el "aumento en la frecuencia, intensidad y duraci√≥n de las olas de calor". "La cuesti√≥n es en qu√© medida hemos cambiado la probabilidad de que se produzcan este tipo de eventos. No ser√≠a prudente dar una cifra a priori, pero en estudios de otras olas de calor catastr√≥ficas (como las megaolas de calor de 2003, 2010), u otras m√°s recientes como la del 2017 , los estudios concluyeron que las actividades humanas hab√≠an (al menos) duplicado la probabilidad de ocurrencia de esas olas de calor*. No ser√≠a descabellado obtener un resultado similar para este evento". "Ser√°n la norma en el futuro" Barriopedro se√Īal√≥ que las proyecciones de cambio clim√°tico para el siglo XXI indican que "las olas de calor ser√°n cada vez m√°s frecuentes, intensas y duraderas". Mitchell explic√≥ a BBC Mundo que las olas de calor "ser√°n la norma en el futuro", a√ļn si hay una transici√≥n r√°pida a energ√≠as renovables, ya que los gases de invernadero como el di√≥xido de carbono "pueden durar en la atm√≥sfera m√°s de mil a√Īos". El cient√≠fico de la Universidad de Bristol se√Īal√≥ que especialmente en sitios acostumbrados a temperaturas altas, como el sur de Espa√Īa, "es importante que la gente entienda que un aumento de un grado respecto a lo que est√° acostumbrada puede ser muy perjudicial para la fisiolog√≠a humana". "Debemos ser vigilantes y hacer intervenciones lo m√°s r√°pidas posible", se√Īal√≥ esta semana la ministra de salud de Francia, Agn√®s Buzyn. "Tendremos que cambiar la forma en que vivimos, en que trabajamos, nos vestimos, viajamos. 