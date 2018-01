A un año del Gobierno de Donad Trump

Agrandar la foto + Twittear Este sábado se cumplió un año desde que el mediático empresario llegó a la Casa Blanca y nadie duda de que ha sido un excelente año desde el punto de vista económico. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció por encima del 3%, la bolsa de valores ha alcanzado cifras récord y el desempleo está en uno de sus niveles más bajos en dos décadas. Antes de asumir, el candidato republicano había hecho varias grandes promesas económicas: crear un millón de puestos de trabajo nuevos, reducir la mano de obra extranjera, generar el mayor recorte de impuestos en la historia y acabar con la burocracia, entre otras cosas. Todo bajo el lema (hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande), los simpatizantes de Trump creen que cumplió muchas de esas promesas y que eso está generando el buen momento económico. "La bolsa ha subido y los impuestos han bajado, estoy satisfecho con lo que ha hecho", le dijo a la BBC un ciudadano de Lancaster County, en Pensilvania, uno de los lugares que apoyó a Trump en las elecciones. "Sé que nos ha ayudado económicamente porque ahora veo carteles que dicen 'se busca empleado' por todos lados, algo que no vi en mucho tiempo", señaló una mujer. Sin embargo no todos creen que Trump puede adjudicarse estos logros. "A la economía le ha ido bien a pesar de Trump", opinó un habitante de Lancaster que no votó por el actual jefe de Estado. Crédito Es lo que creen también algunos expertos que atribuyen mucha de la prosperidad económica actual a las políticas adoptadas por el antecesor de Trump, el demócrata Barack Obama. Una de las cosas que remarcan es que tanto el crecimiento económico como la creación de empleo y las alzas en las bolsas ocurren a un ritmo no mucho mayor que durante los últimos años de Obama. "Creo que el gobierno exagera su impacto", le dijo a la BBC el premio Nobel de economía Robert Shiller, que cree además que Trump está haciendo las cosas mal si pretende aumentar la productividad del país. "Ya teníamos ocupación completa, básicamente, así que para aumentar la producción aún más se requerirá de cosas como el progreso tecnológico. Y para fomentarlo se debe invertir más en investigaciones científicas y se debe abrir las puertas a científicos de otros países", señaló. Son cosas que Trump -famoso por sus políticas antiinmigración- "no ha hecho", remarcó. Mal ánimo Shiller cree que las medidas que tomó el gobierno actual -como poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que durante la era Obama le dio residencia a unos 700.000 inmigrantes indocumentados que entraron a EE.UU. siendo niños- serán perjudiciales. "La gente teme ser deportada y eso cambiará el ánimo en el país y cambiará la imagen de EE.UU. en el resto del mundo, que lo ve como una atrocidad", señaló. "Creo que eso tendrá un impacto económico real. Aunque no tengo una fórmula para cuantificarlo". No es el único que critica a Trump. La BBC habló con dos economistas republicanos que también expresaron preocupación por el impacto económico que podría tener otra de las políticas del mandatario: su rechazo a los acuerdos de libre comercio. Stephen Moore, exasesor de Trump durante la campaña y miembro de la Heritage Foundation, considera que son erróneas las políticas proteccionistas del presidente y que podrían generar un daño. Pero, al igual que Jeff Miron del Cato Institute, sostienen que por ahora ha habido más retórica que cambios reales. Mérito No obstante, ambos economistas dijeron que Trump sí puede adjudicarse mucho del mérito por el actual estado de la economía. "El día después de que fue elegido, la bolsa aumentó en 700 puntos y desde entonces no ha dejado de subir. Ha aumentado en un 42% desde que asumió, lo que equivale a casi US$6,5 billones de riqueza", señaló Moore. "Es un buen indicador de la dirección de la economía", opinó. "Pero además es difícil encontrar alguna estadística económica que no haya mejorado". "Uno ve que en el país hay una nueva sensación de optimismo, que las empresas sienten que el futuro es bueno y creo que Trump merece mucho crédito por ello". Y ¿qué hay con quienes dicen que Trump simplemente se benefició de una situación mundial favorable, donde también Europa y Asia han crecido? "Es indudable que la economía está mejor y que el PIB ha crecido más (durante el primer año de Trump) que en los dos años anteriores", respondió Miron. "Es indudable que la economía está mejor y que el PIB ha crecido más (durante el primer año de Trump) que en los dos años anteriores", respondió Miron. "Pero a la hora de determinar cuánto de esto le corresponde a Trump es muy complicado de saber, porque él ha hecho muchísimos anuncios y ha tomado bastantes acciones y mientras que algunas han sido fructíferas otras han sido contraproducentes".