Al menos 57 muertos en un motín en una cárcel de Brasil

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Al menos 57 presos han muerto este lunes en un mot√≠n en una c√°rcel de la¬†ciudad de Altamira (en el Estado de Par√°, al norte de Brasil). La superintendencia del sistema penitenciario estatal ha informado de que el origen de los disturbios fue una pelea entre facciones que comenz√≥ a las siete de la ma√Īana (hora local) cuando presos de una organizaci√≥n criminal, encarcelados en un ala de la prisi√≥n, entraron en otra ala donde est√°n encerrados reclusos de otro grupo. La misma fuente ha asegurado que cuando empezaron los incidentes, las instalaciones fueron clausuradas y los presos que iniciaron el ataque prendieron fuego a colchones, de manera que parte de las v√≠ctimas murieron asfixiadas. Diecis√©is de los fallecidos en las cinco horas que dur√≥ el suceso fueron decapitados y el resto muri√≥ asfixiado por el humo. Los reclusos patearon las cabezas cortadas, grabaron las im√°genes y las difundieron por WhatsApp, seg√ļn informa el digital¬†Ponte. Las autoridades han detallado que dos funcionarios de prisiones fueron hechos rehenes, pero ya han sido liberados tras las negociaciones de las autoridades. Con el aumento de v√≠ctimas a 57 -inicialmente eran 52- se convierte en la peor matanza penitenciaria del a√Īo en Brasil, donde las prisiones son escenario frecuente de disturbios y muertos. Hace solo dos meses, otros¬†55 reclusos murieron en un complejo penitenciario, en Manaos, la capital del Amazonas, donde hace dos a√Īos otra revuelta en un presidio acab√≥ con la muerte de 56 personas. La mayor√≠a de las c√°rceles de Brasil son de gesti√≥n estatal. Est√°n hipermasificadas y las condiciones de vida son a menudo lamentables. Habitualmente los miembros de distintas facciones criminales - como el Comando Vermelho de R√≠o de Janeiro, el PCC (Primer Comando Capial) de S√£o Paolo, la Familia do Norte, etc√©tera- est√°n separados en distintas galer√≠as para evitar enfrentamientos. En los √ļltimos a√Īos, el norte de Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios de enfrentamiento entre facciones rivales. Como resultado de estos enfrentamientos por el dominio por las rutas del narcotr√°fico y el reclutamiento de nuevos miembros en las c√°rceles se suelen producir enfrentamientos entre rejas, que en ocasiones cuentan con la implicaci√≥n de grupos m√°s peque√Īos con implantaci√≥n local como el Comando de Clase A. La violencia en prisi√≥n contrasta con la ca√≠da de los asesinatos fuera de ella, en la calles. Las negociaciones y eventuales acuerdos entre las bandas criminales en la mayor√≠a de los Estados han derivado en una ca√≠da de las cifras de homicidios, algo que ya ocurr√≠a en S√£o Paulo por influencia del PCC. Los datos del Monitor de la Violencia indican que los asesinatos han ca√≠do en 2018, cuando hubo 57.117, frente a los casi 64.000 del a√Īo anterior. La prisi√≥n donde ha ocurrido el mot√≠n ten√≠a una ocupaci√≥n muy por encima de su capacidad. Aunque estaba preparada para 208 presos, hab√≠a 384 personas recluidas, seg√ļn las √ļltimas cifras oficiales, de 2016. El secretario del Sistema Penitenciario de Par√°, Jarbas Vasconcelos Carmo, explic√≥ tras el incidente que la unidad alberga dos facciones, el Comando Vermelho, de R√≠o, y el Comando Classe A, un grupo local, aliado seg√ļn Ponte al PCC, el gran rival de los cariocas. Ponte asegura que el ataque fue iniciado por el Comando Classe A y que la mayor√≠a de las v√≠ctimas eran del Comando Vermelho. Carmo asegur√≥ tras el incidente que el ataque fue inesperado: "No recibimos ning√ļn informe de nuestra inteligencia que apuntara a un posible ataque de esta magnitud". El responsable de las c√°rceles estatales a√Īadi√≥: "Encontramos cuerpos decapitados y los otros muertos por asfixia. No los sacamos a todos porque el lugar todav√≠a est√° caliente. Es una unidad antigua con forma de contenedor". Pero horas despu√©s otras informaciones apuntaron, seg√ļn la prensa brasile√Īa, a que las autoridades de Par√° preve√≠an el enfrentamiento. Diez cabecillas implicados en el mot√≠n han van a ser trasladados a c√°rceles federales fuera de Par√° y otros 36 presos ser√°n trasladados a otras c√°rceles del mismo estado, seg√ļn Ponte. El pasado mayo parientes de los reclusos se manifestaron frente al penal de Altamira para que los presos de las bandas criminales fueran trasladados a otras prisiones, informa¬†Folha de S. Paulo. Las autoridades se negaron a realizar los traslados y el servicio penitenciario de Par√° asegur√≥ que segu√≠a en tiempo real los movimientos de la poblaci√≥n carcelaria.