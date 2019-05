Alertan sobre el uso de Ibuprofeno y piden estudio en toda Europa

Agrandar la foto + Twittear Un estudio publicado por la agencia francesa del medicamento (ANSM) cuestionó el uso de ibuprofeno y un medicamento similar, el ketoprofeno, para el tratamiento de determinadas infecciones y recomendó al resto de los países europeos un estudio para evaluar sus riesgos. Como resultado de una investigación iniciada en junio de 2018, el organismo pudo determinar que el consumo de estas drogas empeora los cuadros infecciosos en los casos de anginas, rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, algunas lesiones cutáneas y la varicela. "Las complicaciones infecciosas (principalmente estreptococo o neumococo) se observaron después de un período de tratamiento muy corto (2 a 3 días). Ocurrieron cuando el ibuprofeno o el ketoprofeno se prescribieron o tomaron en automedicación para la fiebre, pero también en muchas otras circunstancias, como lesiones inflamatorias benignas de la piel (reacción local, picadura de insecto), manifestaciones respiratorias (tos, infección pulmonar) o en enfermedades no transmisibles (disfagia, angina, otitis, entre otras)", expresó la agencia francesa. En este sentido, la ANSM emitió una serie de recomendaciones que, entre otras cosas, sugiere priorizar el paracetamol frente al ibuprofeno en caso de dolor -salvo el de espalda- o fiebre, según informó el diario español El País. Asimismo, explican que el uso de este antiinflamatorio, que se puede comprar sin receta, deberá administrarse con "la dosis mínima eficaz y la duración más corta", al tiempo que aconseja detener el tratamiento en cuanto desaparecen los síntomas y no prolongarlo más de tres días en caso de fiebre ni más de cinco si hay dolor. El estudio se inició en el año 2000, y durante su desarrollo los investigadores franceses analizaron 337 casos de complicaciones infecciosas graves con ibuprofeno y 49 con ketoprofeno que dieron lugar a hospitalizaciones, secuelas e incluso algún fallecimiento. De todas formas, desde la a gencia francesa advirtieron que la recomendación no es el resultado de una crisis sanitaria, sino que responde a los habituales procesos de reevaluación de riesgos y beneficios de todos los medicamentos de uso extendido. El uso del ibuprofeno también ha sido relacionado con dolencias cardíacas, intestinales y vasculares. En este sentido, un estudio publicado en el año 2017 en la revista European Heart Journal reveló que incrementa un 31% el riesgo de paro cardíaco. Asimismo, su uso prolongado también fue relacionado a problemas de fertilidad en hombres por el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (INSERM).  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario