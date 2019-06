Angela Merkel, el fin de un ciclo político y económico

Agrandar la foto + Twittear Alemania est√° a punto de cerrar una etapa pol√≠tica y econ√≥mica gobernada por a√Īos de prosperidad y estabilidad con √Āngela Merkel. Las elecciones europeas pondr√°n a prueba el plan de sucesi√≥n de la canciller que ha entregado el testigo a su disc√≠pula. Annegret Kramp-Karrenbauer tiene por delante cohesionar la CDU, tejer alianzas para gobernar en las pr√≥ximas generales y dirigir el pa√≠s en plena transformaci√≥n y declive de la hegemon√≠a de la econom√≠a alemana. La canciller ha puesto fecha de salida a la pol√≠tica tras cuatro mandatos siendo el faro y la gu√≠a del pa√≠s y de la Uni√≥n Europea. Donde otros cayeron como Nicolas Sarkozy o Gordon Brown, engullidos por la crisis, Merkel sali√≥ reforzada de la mayor crisis vivida por el euro, manteniendo a flote a Alemania e imponiendo la austeridad como la √ļnica v√≠a de supervivencia de la Uni√≥n Europea. Mientras que las principales econom√≠as de la zona euro ca√≠an en una segunda recesi√≥n, y otras como Espa√Īa, Portugal o Irlanda rozaban la quiebra arrastradas por Grecia, Alemania se consolidaba como la locomotora de Europa, benefici√°ndose de un euro a la baja. La canciller tambi√©n lider√≥ la crisis de refugiados desde 2014, intentando ofrecer una f√≥rmula humanitaria y de integraci√≥n ante las voces de cerrar las fronteras europeas. Desde entonces ha ido perdiendo popularidad, coincidiendo con el hundimiento de la gran coalici√≥n, su partido el CDU y los socialdem√≥cratas del SPD, mientras emerg√≠a el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y Los Verdes ganaban popularidad. La pol√≠tica migratoria defendida por Merkel ha erosionado su figura y la relaci√≥n con los socios hist√≥ricos de la CSU de Baviera dejando en evidencia la fragilidad del √ļltimo mandato de la canciller. A final del a√Īo pasado, despu√©s de varios castigos electorales, Merkel anunci√≥ que daba un paso al costado y que no optar√≠a por una nueva elecci√≥n para los comicios generales previstos para 2021. Con Merkel en la rampa de salida, y habiendo salvado su sucesi√≥n, el pa√≠s se enfrenta a un futuro incierto. En las primarias de la CDU, sali√≥ elegida Annegret Kramp-Karrenbauer, su favorita y disc√≠pula, con el desaf√≠o de mantener la estabilidad pol√≠tica y la prosperidad econ√≥mica. Por primera vez en d√©cadas la hegemon√≠a alemana se encuentra amenazada. Pese a que en el primer trimestre del a√Īo el PIB sorprendi√≥ al alza con un crecimiento del 0,4%, hay serios indicios de que Alemania puede tener problemas a corto plazo. El pa√≠s esquiv√≥ la recesi√≥n de milagro a final de a√Īo siendo uno de los principales damnificados de la guerra comercial, emprendida con Trump por todo el mundo. El frenazo que ha provocado en el comercio internacional ha golpeado al coraz√≥n de la econom√≠a alemana, las exportaciones de productos y bienes de equipo. La industria alemana sufri√≥ una fuerte desaceleraci√≥n en la segunda parte de 2018, de la que todav√≠a no se ha recuperado, hasta el punto que por primera vez en tres a√Īos el sector ha comenzado a destruir empleo. El crecimiento hasta marzo se debi√≥ principalmente al consumo privado, al tir√≥n del sector servicios y a la construcci√≥n. Quedan dudas si el crecimiento germano mantendr√° el ritmo si la guerra comercial entre EEUU y China se intensifica. Pero el problema de la econom√≠a alemana no es solo coyuntural, tambi√©n afronta el fin del reinado de la automoci√≥n. Desde el DieselGate de Volkswagen, la poderosa industria alemana del coche intenta readaptarse a la nueva normativa de emisiones para los motores de combusti√≥n, varios de sus gigantes automovil√≠sticos como BMW, Volkswagen o Porsche se han visto obligados a detener la producci√≥n de algunos de sus modelos debido a la nueva homologaci√≥n de consumos de combustibles, mientras intentan no perder el paso de la transici√≥n al veh√≠culo el√©ctrico. Alemania es el pa√≠s m√°s exportador del mundo, el comercio representa el 86% del PIB. Y los autom√≥viles son unas de la pieza clave. Seg√ļn la Asociaci√≥n Alemana de la Industria Automotriz, el sector emplea directamente a 800.000 personas y tiene un valor de exportaci√≥n de m√°s de 240.000 millones de euros. Volkswagen sigue siendo el mayor fabricante de autom√≥viles del mundo por volumen de ventas. La actual situaci√≥n recuerda al momento vivido con la gran industria sider√ļrgica alemana al comienzo de siglo. Los gigantes Salzgitter y ThyssenKrupp tuvieron que abordar una profunda reestructuraci√≥n ante el empuje del acero chino. La amenaza sobre el sector auto comienza a parecerse a la crisis de las grandes sider√ļrgicas La receta de la pol√≠tica no tuvo muchas diferencias con Merkel a nivel europeo. Recort√≥ el gasto p√ļblico, incluido el sueldo de los funcionarios. El creciente desempleo procedente del cierre de minas fue absorbido con una transici√≥n suave hacia el sector de la energ√≠a renovable y con generosas prejubilaciones para no trastocar la paz social. Del afianzamiento de Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida en la prensa germana como AKK, depender√° si Alemania se enfrenta a un mandato anticipado de Merkel. Antes de tomar las riendas de la CDU, AKK no ten√≠a mucha popularidad m√°s all√° del estado natal Sarre. Para muchos AKK tiene un escaso bagaje político más allá de imponerse en un territorio propicio para la socialdemocracia y de acallar las voces críticas del partido ganando en las primarias a Friedrich Merz. AKK tendrá que lidiar con un cambio político en Alemania que aboca al fin de la gran coalición con los socios socialistas. El país muestra con claras señales de fatiga del bipartidismo, repartiéndose el poder en el Gobierno. Por lo menos para AKK las encuestas siguen ofreciendo a la CDU como fuerza mayoritaria, pero con un hundimiento significativo de los socialistas, que hace difícil pensar que se reedite la fórmula de la gran coalición.