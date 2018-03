Argentina analizará ley para cobrar por salud y educación a bolivianos no residentes

Agrandar la foto + Captura de entrevista en canal A24 Twittear En Argentina, diputados de la alianza Cambiemos, liderada por Mauricio Macri, presentaron al congreso un proyecto de ley mediante la cual se pretende que los extranjeros, entre ellos bolivianos, no residentes, paguen por los servicios de salud y educación universitaria, en caso de que el gobierno de su país asuma una actitud reciproca con los argentinos. El proyecto normativo surge después de que el Gobierno boliviano rechazó firmar con Argentina un acuerdo para la reciprocidad en atención gratuita de salud. En el país rioplatense se atiende sin costos a todos los extranjeros, y su gobierno pretendía que el estado boliviano, en retribución, haga lo mismo con los argentinos, pero esa posibilidad fue negada mediante una nota de la Cancillería. El grupo de diputados que presentó el proyecto normativo está liderado por Luis Petri, quien explicó que, de acuerdo a la propuesta, los extranjeros que ingresan a Argentina con carácter temporario, transitorio o precario, tengan servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países. De no existir reciprocidad, según la propuesta, el Estado argentino estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados. o, como última instancia, establecer tasas retributivas o aranceles. El Poder Ejecutivo argentino ya se manifestó a favor de que en su parlamento se debate el tema. El jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, expresó que el Gobierno de su país vería "con buenos ojos" que se discuta la regulación de la reciprocidad en su congreso. La idea de que en Argentina se cobre por el servicio de salud a bolivianos surgió en Jujuy. El gobernador Gerardo Morales anunció su decisión de que los extranjeros paguen por la atención médica, mientras no haya una reciprocidad. El jefe de gabinete Peña calificó de "valiente" la decisión del gobernador jujeño. Polémica en medios Los medios de comunicación argentinos se hicieron eco de la polémica, por el rechazo del gobierno boliviano a dar atención médica gratuita a todos los argentinos. El sitio de noticias argentino Infobae sostuvo que las relaciones diplomáticas entre ambos países "se tensaron en las últimas horas" por el entredicho del tema de la salud. El periódico Página 12 abordó el tema con el titular "Adiós a la patria grande", mientras que en canales de noticias argentinos también se tocó el tema con amplitud. El periodista y comentarista televisivo Eduardo Feinmann fue duro en sus críticas a Evo Morales por el rechazo a la reciprocidad. Dijo que el mandatario boliviano es un "facho" y "xenófobo" por esa decisión de su gobierno. Cancillería dice que embajador se disculpó La Cancillería boliviana emitió un comunicado para referirse al tema y sostuvo que el embajador argentino, Normando Álvarez García, se reunió con dos viceministro para explicar el manejo mediático del tema y expresó disculpas al gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que recibió una nota de la representación argentina para el convenio de reciprocidad y que respondió a la misma, pero aclaró que se encuentra dispuesto a analizar cualquier propuesta que se plantee en el marco de la práctica diplomática y los mecanismos bilaterales. El gobierno boliviano rechazó al reciprocidad total, pero aclaró en su nota de respuesta que para los "estantes" en el país se da atención gratuita a mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario