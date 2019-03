Argentina condena a exfuncionarios pero absuelve a Menen en el caso del atentado terrorista de 1994

Fotografia: Agust√≠n Marcarian/Reuters Agrandar la foto + Twittear Este jueves una corte argentina conden√≥ a dos altos exfuncionarios del gobierno por obstruir una investigaci√≥n del ataque terrorista de 1994 contra la Asociaci√≥n Mutual Israelita Argentina, un centro comunitario jud√≠o en Buenos Aires. Es la primera vez que funcionarios de alto rango han sido responsabilizados penalmente en el caso. El ataque suicida, el peor caso de terrorismo en la historia del pa√≠s y una de las agresiones antisemitas m√°s mort√≠feras desde la Segunda Guerra Mundial, ocasion√≥ el fallecimiento de 85 personas y m√°s de 300 heridos. En total, la corte sentenci√≥ a ocho personas acusadas de encubrimiento, entre ellas un exjuez federal y al antiguo l√≠der de los servicios de inteligencia, pero absolvi√≥ a¬†otros cinco indiciados, entre ellos el expresidente Carlos Menem. Los familiares de las v√≠ctimas, que consideraban el enjuiciamiento como una oportunidad de conseguir justicia, expresaron su decepci√≥n ante la absoluci√≥n de Menem, de 88 a√Īos. Tambi√©n indicaron que lamentaban que el juicio no hubiera aclarado las preguntas que¬†25 a√Īos¬†despu√©s del ataque todav√≠a persisten: ¬ŅQui√©n lo cometi√≥ y por qu√©? Los defensores de las v√≠ctimas dijeron que la causa, que empez√≥ en 2015, hab√≠a mostrado cu√°n disfuncional y politizado estuvo el sistema argentino de justicia durante las √ļltimas d√©cadas. "En estos 25 a√Īos que pasaron esta causa ha sido usada y abusada constantemente para determinados fines, pero jam√°s fue utilizada para que nos den la verdad y justicia a los familiares", dijo Diana Malamud, de 59 a√Īos y miembro de Memoria Activa, un grupo que ha trabajado para lograr que los fiscales investiguen las acusaciones de encubrimiento. "Lo incre√≠ble es que todav√≠a no sepamos absolutamente nada", agreg√≥ Malamud, cuyo esposo Andr√©s muri√≥ en el ataque. Sin embargo, algunas personas consideran que los veredictos son un avance. "Lo cierto es que aun de manera muy limitada esta sentencia mostr√≥ que hay responsabilidad de los funcionarios de primera plana del gobierno de entonces", dijo Laura Ginsberg, de 60 a√Īos, cuyo esposo Jos√© Enrique Ginsberg muri√≥ en el ataque. Los fiscales hab√≠an pedido a la corte que sentenciara a Menem a seis a√Īos, diciendo que hab√≠a presionado a Juan Jos√© Galeano, el juez que originalmente supervis√≥ la investigaci√≥n y a los fiscales de ese entonces para que dejaran de investigar la posible complicidad en el ataque de¬†Alberto Jacinto Kanoore Edul, un argentino de ascendencia siria. Kanoore ha negado cualquier vinculaci√≥n con el caso. Una teor√≠a es que el ataque fue un acto de venganza: Menem, quien tambi√©n es de ascendencia siria y ten√≠a lazos con Siria antes de convertirse en presidente, cancel√≥ un negocio de armas con Damasco despu√©s de que fue electo. Menem rechaz√≥ dar una declaraci√≥n de cierre antes de que se leyera el veredicto, como tambi√©n lo hizo Hugo Anzorreguy, el exjefe de inteligencia, quien fue sentenciado a cuatro a√Īos y medio de prisi√≥n. El ex subsecretario de inteligencia, Juan Carlos Anchezar, deber√° cumplir tres a√Īos de encarcelamiento. El exjuez Galeano fue condenado a seis a√Īos, la sentencia m√°s larga que se haya adjudicado en este caso. Se le encontr√≥ culpable de obstaculizar la investigaci√≥n. Los fiscales hab√≠an acusado a Galeano de formar parte en un complot para pagarle a un acusado 400.000 d√≥lares provenientes de los fondos p√ļblicos con el fin de implicar a un grupo de polic√≠as de Buenos Aires en el atentado. Tambi√©n argumentaron que, a instancias de Menem, evit√≥ investigar el posible rol de Kanoore en el ataque. En Argentina, los jueces tambi√©n desempe√Īan el papel de investigadores en los procesos criminales. El hombre que recibi√≥ el soborno, Carlos Telleld√≠n, recibi√≥ una sentencia de tres a√Īos y medio de prisi√≥n. Los condenados pueden apelar a sus sentencias. El lunes, Galeano neg√≥ furiosamente las acusaciones en su contra y se present√≥ como la v√≠ctima de un complot pol√≠tico, insistiendo en que hab√≠a cometido "errores" pero no delitos. Como juez, Galeano supervis√≥ la investigaci√≥n que termin√≥ con la exoneraci√≥n en 2004 de varios oficiales de polic√≠a involucrados en el ataque. Fue impugnado un a√Īo despu√©s. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario