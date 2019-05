Argentina intensifica despliegue militar en la frontera con Bolivia

Agrandar la foto + Twittear Ante los constantes hechos relacionados con el trafico de droga hacia Argentina desde Bolivia, el ej√©rcito de ese pa√≠s despleg√≥ un fuerte operativo militar en regiones fronterizas como La Quiaca, Yavi, Inti Cancha y Quirquinchos, ¬†informaron medios locales. El jefe del Estado Mayor del Ej√©rcito de Argentina, Ernesto Pasqualini, adelant√≥ que se duplicar√° la presencia militar en la frontera antes de junio. "En coordinaci√≥n con Gendarmer√≠a, nos vamos extendiendo a los sectores que controlamos. Buscamos no estar siempre en el mismo lugar, ¬†si no movernos permanentemente para que no haya rutina y la eficiencia de la operaci√≥n sea mayor", inform√≥ Pasqualini ¬†al portal de noticias de El Tribuno. En agosto pasado, el presidente Evo Morales rechaz√≥ la presencia de militares de Argentina en la frontera con Bolivia. En esa oportunidad, el Primer Mandatario acus√≥ al gobierno de Macri de querer amedrentar a los bolivianos con la presencia de ¬†militares. Ante el reclamo boliviano, el ¬†embajador argentino, Normando √Ālvarez, indic√≥ en esa oportunidad que se trataba de operaciones de rutina. "Son s√≥lo ¬†50 efectivos desplegados en la frontera para colaborar con tareas de combate al narcotr√°fico, la trata de personas y para realizar asistencia social a comunidades". Ayer, el titular del Escuadr√≥n 21 de la Gendarmer√≠a argentina, Severo Emilio Haberkn, asegur√≥ que los operativos que realizan actualmente los efectivos militares permitieron disminuir el tr√°fico ilegal y lograron ampliar el √°rea de control fronteriza. Los medios argentinos informan que desde la base, instalada en el aeropuerto de La Quiaca, los efectivos coordinan el despliegue de radares, patrullas y puestos de observaci√≥n. ¬†



Casos de narcotráfico En lo que va de mayo, se publicaron al menos cuatro casos de tráfico de drogas desde Bolivia hacia Argentina. Durante los primeros días del mes, se detectaron 115 paquetes de cocaína de máxima pureza camuflados en un camión que provenía de Santa Cruz. La droga fue descubierta en la Aduana de Salvador Mazza. En otro caso la Gendarmería Nacional de Argentina capturó a una azafata de ómnibus de nacionalidad boliviana. La mujer llevaba más de dos kilos de cocaína pegado al cuerpo. El 15 de mayo se detuvo a dos bolivianos en la provincia argentina de Santa Fe. De acuerdo a la imputación, los compatriotas transportaban más de cinco kilos de cocaína dentro de un extintor contra incendios en un bus que había partido de Santa Cruz. Dos días después se interceptó un camión con 272 kilos de cocaína boliviana valuada en dos millones de dólares.