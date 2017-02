Argentina ratifica decreto migratorio y acepta reunión técnica de aclaración

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y la Dirección Nacional de Migración ratificaron este martes ante una misión oficial boliviana el contenido de su decreto de control migratorio, y acordaron instalar en 15 días una mesa técnica de aclaraciones, sin opción a cambiar la normativa en actual trámite legislativo. La comisión encabezada por el presidente del Senado, José Alberto González, y el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, visitó en su despacho a la Ministra para transmitir la preocupación de los bolivianos, tras el endurecimiento del control migratorio que exige no tener antecedentes penales para ingresar a la Argentina. Bullrich evitó contacto con la prensa, pero se conoció que la ministra ratificó una línea dura que expresó en las últimas semanas. Según González, en la reunión se acordó instalar una mesa técnica donde participaría el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la directora de Migración de Bolivia, Patricia Estenssoro, con la finalidad de hacer precisiones técnicas. También la Comisión fue recibida por el director nacional de Migración de Argentina, Horacio García, quien indicó que hay una total apertura de los servicios migratorios para que los bolivianos sin documentos puedan regularizar su situación en ese país. García explicó que esto significa que no habrá expulsiones de los irregulares, a no ser que tengan antecedentes penales pendientes. Manifestó que Argentina tiene moral para aplicar medidas de control migratorio, porque fue el país que mejor trato dio a los bolivianos. El funcionario dijo que durante 2016 radicaron a 215 mil personas y en último mes, habilitaron 28 mil turnos para atender a migrantes. "Es una cifra única en América Latina. Somos un país muy abierto. Las expulsiones se aplican a las personas que delinquen o que tengan raíz delictual de su país de origen. Creemos que tenemos la autoridad moral a marcar que esas personas tienen que abandonar, los demás no tienen ningún problema", declaró al terminar la reunión. Exhortó a los bolivianos ilegales a que se radiquen. "Los que hacen cosas positivas a favor de Argentina tienen las puertas abiertas. El trabajo, estudio y todo lo que representa la comunidad boliviana son muy queridas por la Argentina", declaró. González por su parte aseguró que se garantiza el derecho de los bolivianos, con lo cual la comisión se queda tranquila. Agregó que en una futura reunión se aclaran las cosas. Resaltó el hecho que en 2016 Migración argentina otorgó 56 mil radicatorias a bolivianos sin ningún expulsado, e hizo votos para los connacionales en situación irregular legalicen sus papeles. Destacó la coincidencia con autoridades argentinas en sentido que los bolivianos que llegan, lo hacen con propósito de trabajo. "Nosotros no tenemos ningún afán de proteger a ningún delincuente", manifestó. La comisión dio por concluida su visita y se alista a retornar a La Paz, con la promesa de una reunión del más alto nivel. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario