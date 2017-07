Bachelet: No es posible obligar a dialogar y negociar soberanía

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear La presidenta de Chile, Michelle Bachelet descartó en Argentina la posibilidad de que Chile pueda sentarse a dialogar para negociar con Bolivia un acceso soberano a las costas del Pacífico, según la entrevista concedida a la televisión argentina, reflejada por el digital T-13. Ante un posible encuentro con Evo Morales en la cumbre del Mercosur, la mandataría afirmó que no existe una reunión prevista con el mandatario altiplánico. Además, destacó que "no es posible obligar a dialogar para negociar entrega de soberanía" delegando los puntos de encuentros, respecto a la aspiración marítima boliviana, a las etapas del proceso de la demanda en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. "Nosotros hemos entregado nuestros planteamientos, Bolivia también los ha entregado y sigue el camino que corresponde en la Corte", dijo Bachelet. Bolivia espera un fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que pueda instruir a Chile sentarse a la mesa de diálogo sobre promesas anteriores para resolver el problema marítimo boliviano. La mandataria se encuentra en Buenos Aires para asistir a la reunión del Mercosur, a donde la mañana de este viernes llegó el presidente Evo Morales, tras cumplir una gira por Centroamérica. La mandataría durante esta jornada participará en un encuentro bilateral con el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez y luego, formará parte de la Sesión Plenaria de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur, Estados Asociados, México e Invitados Especiales. En Bolivia, ambos países se aprestan a reactivar el Comité de Fronteras a nivel de un diálogo técnico el próximo 25 en la ciudad de Santa Cruz para fijar acuerdos bilaterales destinadas a resolver incidentes fronterizos. El vicepresidente Álvaro García Linera descartó un diálogo a otro nivel, aunque en días precedentes el presidente Morales expresó su deseo que continuar explorando en el diálogo con Chile. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario