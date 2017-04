Bolivia pide sancionar a EEUU y recibe duras críticas de potencias

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Bolivia pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la sanción de "mayor rigor de la ley" contra Estados Unidos por violar el derecho internacional y poner en peligro la seguridad mundial por el ataque a Siria. No obstante, Reino Unido y EEUU cuestionaron a la representación del país ante ese organismo. Estados Unidos lanzó el jueves 59 misiles de crucero contra una base aérea siria en represalia por el ataque químico del martes. Esta es la primera intervención directa de Washington contra el régimen de Bashar al Assad.

Ante eso, a petición de Bolivia, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar de emergencia la ofensiva aérea de Estados Unidos.

"Los responsables de esos actos deben ser debidamente procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley, lo mismo con las acciones que violan el derecho internacional y ponen en peligro la seguridad internacional", expresó Sacha Llorenti, embajador de Bolivia en la ONU, durante su intervención.

En su discurso, Llorenti lanzó duras críticas contra el accionar de la Casa Blanca, pero no reprochó el ataque de Siria.

El embajador del Reino Unido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Matthew Rycroft, lamentó que Llorenti haya mostrado más indignación contra EEUU que contra Siria por el ataque que perpetró el martes pasado contra civiles en la provincia de Idlib, que causó más de 80 víctimas fatales, entre las que se incluyen al menos 27 menores de edad.

En ese sentido, Rycroft exigió una investigación y que los responsables comparezcan ante la justicia y por eso "el Reino Unido apoya el ataque aéreo contra el de Bashar al Assad".

The New York Times difundió ayer una nota en la que da cuenta que la embajadora de EEUU, Nikki Haley, dijo que la sesión de ayer debía ser pública y no a puerta cerrada como -dice el medio- quiso Bolivia. "Cualquier país que elija defender las atrocidades del régimen sirio tendrá que hacerlo a plena vista del público, para que todo el mundo lo escuche", manifestó la diplomática en un comunicado.

Desde Bolivia, la Cancillería emitió un pronunciamiento en el que "manifiesta su solidaridad con el pueblo sirio en estos momentos de luto y dolor", aunque dijo que "deplora el uso de armas químicas, o de elementos químicos como armas".

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera también rechazaron el bombardeo de EEUU. Morales tuiteó que "Las acciones unilaterales son acciones imperiales". El Vice rechazó "el bombardeo injustificado" y también dijo que condena "vehementemente" el uso de armas químicas en Siria, Bolivia sigue la línea del Gobierno de Rusia, que calificó de "agresión contra un Estado soberano" y un ataque "en violación de las normas del derecho internacional".

A puerta cerrada Informe El periodista Samy Schwartz informó en su cuenta de Twitter que "Bolivia pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la OUN por los eventos de Siria". Asimismo, Bolivia solicitó que la discusión sea a puerta cerrada; sin embargo, Estados Unidos, que ocupa la presidencia del Consejo este mes, decidió que la sesión se haga a puerta abierta. El argumento de los Estados Unidos -según Schwartz - fue "que cualquier país que escoja defender las atrocidades del régimen sirio tiene que hacerlo a puerta abierta, para que todo el mundo lo escuche".