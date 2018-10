Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El dolor en la zona lumbar de Cec√≠lia Coimbra volvi√≥ algunos meses atr√°s, casi cinco d√©cadas despu√©s de las sesiones de tortura que padeci√≥ cuando ten√≠a 29 a√Īos. Los ex√°menes m√©dicos indicaron artrosis. Pero aquel dolor que irradiaba hasta sus piernas evoc√≥ en ella los choques el√©ctricos que recib√≠a tras ser detenida por el r√©gimen militar brasile√Īo en 1970. "Fue una cosa horrible, porque viv√≠ nuevamente la tortura", dice entre l√°grimas Coimbra, una psic√≥loga que hoy tiene 77 a√Īos, a BBC Mundo en su hogar de R√≠o de Janeiro. Hay algo que la aflige a√ļn m√°s: la firme posibilidad de que Jair Bolsonaro -un exmilitar ultraderechista, nost√°lgico del r√©gimen de facto y que reivindica a un reconocido torturador- gane el balotaje el domingo y sea el nuevo presidente de Brasil. "Nunca pens√© que pudiese vivir lo que estoy viviendo", se√Īala Coimbra, que en los a√Īos '80 fue fundadora del grupo Tortura Nunca M√°s para procesar a responsables de abusos a los derechos humanos. "Huelen a fascismo" Las √ļltimas encuestas proyectan que Bolsonaro tendr√≠a cerca de 57% de los votos v√°lidos y m√°s de 10 puntos de ventaja sobre de su rival Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). El candidato de extrema derecha se mantiene como favorito pese a las continuas pol√©micas que ha protagonizado antes y despu√©s de ganar la primera vuelta el 7 de octubre con 46% de los apoyos. El domingo insinu√≥ a un grupo de seguidores en S√£o Paulo que como presidente perseguir√≠a opositores, enviar√≠a a prisi√≥n a Haddad, tendr√≠a unas Fuerzas Armadas "altivas" y dar√≠a el p√©same a la "prensa vendida". Una semana antes, dijo que quiere "un Brasil semejante a aquel que ten√≠amos hace 40, 50 a√Īos atr√°s". El pa√≠s estuvo bajo r√©gimen militar entre 1964 y 1985. Adem√°s, en los √ļltimos d√≠as se divulg√≥ un video donde el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato, habla de "cerrar" el Supremo Tribunal Federal, la m√°xima corte de justicia de Brasil. Estos comentarios han generado rechazos m√°s all√° del campo de la izquierda, incluso de figuras que se manten√≠an neutras en el balotaje. El expresidente brasile√Īo Fernando Henrique Cardoso tuite√≥ que la amenaza de prisi√≥n o exilio para opositores "recuerda otros tiempos" y que las declaraciones de Bolsonaro hijo "cruzaron la l√≠nea, huelen a fascismo". La excandidata presidencial Marina Silva, que tuvo 1% de los votos en la primera vuelta, declar√≥ esta semana su respaldo a Haddad, porque "no predica la extinci√≥n de los derechos" ni la "represi√≥n". Otro excandidato presidencial, Ciro Gomes, que sali√≥ tercero con 12% de los votos, hab√≠a anunciado antes su apoyo a Haddad y contra el "fascismo", aunque luego viaj√≥ a Europa y se distanci√≥ de la campa√Īa. Los √ļltimos movimientos encendieron una esperanza en la campa√Īa de Haddad de conseguir acortar la ventaja que lleva Bolsonaro. Sin embargo, el candidato de un PT manchado por esc√°ndalos de corrupci√≥n no ha logrado concretar el llamado "frente democr√°tico" pujante que pretend√≠a para disputar el balotaje. Coimbra, que votar√° a Haddad el domingo aunque abandon√≥ al PT hace una d√©cada por diferencias pol√≠ticas, teme que ya sea demasiado tarde. "Muchas personas no perciben la seriedad del momento que estamos atravesando", afirma. "El huevo de la serpiente ya explot√≥". "Peor que el choque el√©ctrico" Coimbra fue detenida el 24 de agosto de 1970, despu√©s de que un amigo preso diera su nombre en un interrogatorio. Tambi√©n detuvieron a su esposo, en el trabajo. Aunque nunca lleg√≥ a participar directamente de la lucha armada, Coimbra apoy√≥ a miembros del MR-8, una organizaci√≥n guerrillera marxista-leninista, alojando a varios de ellos. Los militares incautaron en su casa material vinculado al secuestro del embajador estadounidense Charles Burke Elbrick por parte de miembros del MR-8 y otro grupo armado un a√Īo antes. La torturaron intentando saber de d√≥nde proven√≠a ese material, aunque ella asegura que lo ignoraba. "Lo que ellos hac√≠an con las mujeres era desnudarlas inmediatamente. Nos mojaban para que los choques el√©ctricos fuesen m√°s intensos. Los choques eran en lugares h√ļmedos: la nariz, la lengua, la boca, el o√≠do, la vagina, el ano", relata. Justo en aquel momento ocurri√≥ en R√≠o el secuestro del embajador de Alemania Occidental, Ehrenfried von Holleben. Y aunque Coimbra ignorase qui√©n estaba detr√°s de ese hecho, la tortura sobre ella aument√≥, con golpes y patadas en la zona lumbar. La misma que ahora ha vuelto a dolerle. "Una de las cosas que me hicieron creer es que mi madre estaba presa y que mi hijo (de dos a√Īos y medio en aquel entonces) hab√≠a sido entregado a un juez de menores", recuerda. M√°s tarde supo que era mentira. Pero se√Īala que "tal vez eso fue peor que el choque el√©ctrico". ¬Ņ"Una nueva dictadura"? El ascenso de Bolsonaro refleja una creciente frustraci√≥n de los brasile√Īos con la corrupci√≥n pol√≠tica, la crisis econ√≥mica, el aumento de la violencia y el crimen. A su vez, se ha expandido en la sociedad la noci√≥n de que en el r√©gimen militar hab√≠a menos corrupci√≥n, una econom√≠a mejor y m√°s seguridad. Sin embargo, los expertos advierten que esa visi√≥n carece de evidencia hist√≥rica. "Brasil creci√≥ econ√≥micamente, eso es innegable, aunque con mucha concentraci√≥n de la renta. En t√©rminos de seguridad p√ļblica, el modelo hoy fallido de militarizaci√≥n de las polic√≠as fue implantado en aquella √©poca", dice Marcos Napolitano, un historiador de la Universidad de S√£o Paulo especializado en el r√©gimen militar. "Por otro lado, la corrupci√≥n: con s√≥lo tomar un diario de la √©poca comienzas a ver casos de denuncias de corrupci√≥n en torno a las grandes obras del r√©gimen", agrega en di√°logo con BBC Mundo. Sin castigo A diferencia de lo que ocurri√≥ en Argentina, Chile y Uruguay tras el retorno de la democracia, Brasil evit√≥ castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en su r√©gimen militar. Una Comisi√≥n de la Verdad instalada por la expresidenta Dilma Rousseff (PT) concluy√≥ en 2014 que hubo al menos 434 personas asesinadas en el per√≠odo, incluidas 210 desaparecidas. Aunque se√Īal√≥ a 377 responsables de los abusos y recomend√≥ juzgarlos, los mismos siguen amparados por una ley de amnist√≠a de 1979. Expertos como Napolitano creen que esto tambi√©n contribuy√≥ a una visi√≥n favorable del gobierno de facto y las Fuerzas Armadas en Brasil. Una encuesta de Datafolha indic√≥ la semana pasada que 32% de los electores brasile√Īos cree que el r√©gimen militar dej√≥ m√°s cosas positivas que negativas (51% opina lo contrario y 17% "no sabe"). La misma encuesta encontr√≥ que 50% piensa que hay alguna chance de que haya "una nueva dictadura" en Brasil. "Tengo miedo" Bolsonaro ha dicho que si gana la elecci√≥n respetar√° la Constituci√≥n y gobernar√° "con autoridad, pero sin autoritarismo". Sin embargo, el capit√°n retirado del Ej√©rcito nunca ocult√≥ su nostalgia por el r√©gimen militar y ha elogiado al coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, se√Īalado como torturador por la justicia. Hace dos a√Īos, Bolsonaro dijo que "el error de la dictadura fue torturar y no matar". Y la perspectiva de un gobierno bajo su mando asusta a muchos brasile√Īos, sobre todo los que pertenecen a minor√≠as espec√≠ficas. "Tengo miedo porque ya sufrimos mucho", dice Vinicius Nunes, un publicista gay de 30 a√Īos que el s√°bado asisti√≥ a una manifestaci√≥n contra Bolsonaro en R√≠o. "Si √©l gana vamos a perder m√°s, porque van a sentirse en el derecho de diseminar el odio", agrega Nunes. Y anticipa que en ese caso emigrar√° a Francia. Coimbra fue liberada en noviembre de 1970. Tuvo otro hijo y trabaj√≥ como profesora de Psicolog√≠a hasta jubilarse. Mantiene hasta hoy su activismo en Tortura Nunca M√°s y advierte que Brasil est√° cerca de volver al totalitarismo. "Estamos viviendo un horror", dice. "Y lo peor es que sea con una persona electa". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario