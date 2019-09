Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear "Se帽ora Michelle Bachelet: si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrot贸 a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile ser铆a una Cuba". Esas palabras se las dirigi贸 el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU este mi茅rcoles. Lo hizo despu茅s de que la expresidenta de Chile advirtiera sobre la "violencia policial" brasile帽a. En medio de la presentaci贸n de su balance anual en Ginebra, Bachelet indic贸 que "entre enero y junio de 2019, s贸lo en R铆o de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la polic铆a, un aumento del 12 al 17% comparado con el mismo periodo del a帽o pasado". Ante esto, Bolsonaro no tard贸 en responder. Y, en medio de una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la presidencia, dijo: "Nos acusa de que no estamos castigando a los polic铆as que matan gente en Brasil", pero "est谩 defendiendo los derechos humanos de los vagabundos". M谩s tarde, a trav茅s de su cuenta de Facebook, Bolsonaro volvi贸 a cuestionar al padre de la exmandataria, quien muri贸 como consecuencia de las tortura recibidas tras el golpe militar en Chile en 1973. "Dice que Brasil pierde espacio democr谩tico, pero olvida que su pa铆s no es Cuba gracias a aquellos que tuvieron el coraje de detener a la izquierda en 1973, entre estos comunistas su padre brigadier en ese momento", indic贸. Por otra parte, Bolsonaro asegur贸 que Bachelet se est谩 "entrometiendo" en la soberan铆a brasile帽a y la compar贸 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Perdi贸 la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos", dijo, en alusi贸n a los desencuentros que sostuvo con el mandatario franc茅s a ra铆z de los incendios desatados en la Amazon铆a. "Parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU", concluy贸 el presidente brasile帽o. En Ginebra, Bachelet habl贸 de un "marcado aumento de la violencia policial", cuyas v铆ctimas son habitantes de las favelas y afrodescendientes, y de "discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendici贸n de cuentas". Presidente Pi帽era difiere de Bolsonaro Las declaraciones de Bolsonaro generaron distintas reacciones entre las autoridades pol铆ticas de Chile y Brasil. Seis horas despu茅s de los comentarios, a las 15:50 hora local de Chile, el presidente Sebasti谩n Pi帽era (antiguo adversario pol铆tico de Bachelet) tom贸 distancia de las declaraciones de su par brasile帽o. "No comparto en absoluto la alusi贸n hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre", dijo. Quien tambi茅n respald贸 a la alta comisionada de la ONU fue el expresidente de Brasil, Lula da Silva, encarcelado por corrupci贸n desde abril de 2018. "Bolsonaro no se cansa de vomitar ignorancia y avergonzar a Brasil frente al mundo. Mi solidaridad con la presidenta Michelle Bachelet y el pueblo chileno, que hoy tuvieron en recuerdo a sus muertos y desaparecidos violentados por este se帽or", escribi贸 a trav茅s de su cuenta de Twitter. Por su parte, la expresidenta de Brasil Dilma Roussefftambi茅n se sum贸 a la ola de cr铆ticas hacia el mandatario brasile帽o. "脡l (Bolsonaro) super贸 todos los l铆mites de bajeza y sordidez al celebrar el asesinato del padre de Michelle Bachelet, quien muri贸 como resultado de la tortura que sufri贸 en la dictadura de Pinochet. Tambi茅n torturada por el r茅gimen, Michelle fue atacada por Bolsonaro porque cumpli贸 con su deber". Mientras tanto, el mi茅rcoles en la tarde el gobierno de Brasil volvi贸 a criticar el informe realizado por Bachelet. A trav茅s de un comunicado -y bajando el tono en comparaci贸n con las declaraciones del presidente brasile帽o-, expres贸 que existen "inexactitudes" y "errores" en los datos expuestos en el documento realizado por la alta comisionada, acusando, adem谩s, una "atenci贸n desproporcionada" de Bachelet hacia ese pa铆s. "El gobierno brasile帽o recibi贸 con indignaci贸n las declaraciones de prensa (...). No es la primera vez que la alta comisionada ha hablado de Brasil sin tener en cuenta la verdad objetiva", se帽al贸 la canciller铆a brasile帽a. "Brasil se enorgullece de la solidez y resistencia de su democracia", agreg贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario