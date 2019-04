Bolsonaro abre una oficina de negocios en JerusalÃ©n, pero no la Embajada

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear La devoci√≥n de los cristianos evang√©licos en su respaldo incondicional al Estado jud√≠o va por detr√°s de la obligaci√≥n del Gobierno brasile√Īo con los poderosos ganaderos locales, que exportan cada a√Īo carne halal (con aprobaci√≥n religiosa) por un monto de 5.000 millones de d√≥lares al mundo isl√°mico. Al inicio de su visita oficial a Israel, el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro, se limit√≥ a ofrecer el domingo la apertura de una oficina de negocios en Jerusal√©n, en lugar del prometido traslado de la Embajada de Brasil desde su actual sede en Tel Aviv. El mandatario latinoamericano evita por ahora seguir los pasos de Estados Unidos para instalar la legaci√≥n diplom√°tica en la Ciudad Santa, una promesa electoral que reiter√≥ a Benjam√≠n Netanyahu en enero, durante la visita del primer ministro israel√≠ a Brasilia con motivo de su toma de posesi√≥n presidencial. Nueve d√≠as antes de unas disputadas elecciones legislativas en Israel, el l√≠der del Likud se presenta ante los electores como el hombre de Estado que intensifica relaciones con el gigante de Am√©rica del Sur. A su vez, Bolsonaro se consagra con este viaje oficial como miembro del grupo de l√≠deres que -como el estadounidense Donald Trump, el h√ļngaro Viktor Orb√°n o el italiano Matteo Salvini- se han granjeado la estrecha amistad del Gobierno hebreo. "Estamos escribiendo historia juntos", se ufan√≥ Netanyahu al recibir al mandatario brasile√Īo, "y estamos abriendo una nueva era de relaciones entre nuestros pa√≠ses (...) despu√©s de a√Īos de cierta vacilaci√≥n". Alud√≠a a los sucesivos Gobiernos del Partido de los Trabajadores que cuestionaron la pol√≠tica israel√≠ sobre el conflicto palestino. "Nos aproximamos a pa√≠ses que comparten nuestras tradiciones, la democracia y la fe en Dios", afirm√≥ Bolsonaro en una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu en la que confirm√≥ la apertura de la oficina de negocios en Jerusal√©n. El primer ministro israel√≠ interpret√≥ la decisi√≥n como "un primer paso" para el traslado de la embajada. El presidente ha acudido a Jerusal√©n para una visita de cuatro d√≠as con una amplia delegaci√≥n de miembros del Gabinete brasile√Īo que firmaron acuerdos, entre otras materias, de cooperaci√≥n militar, aviaci√≥n, ciberseguridad y tecnolog√≠a. Bolsonaro sostuvo durante su campa√Īa electoral que "Israel es un Estado soberano y se debe respetar d√≥nde ha fijado su capital". La nueva oficina de negocios brasile√Īa se dedicar√° a promover el comercio, las inversiones y los intercambios en tecnolog√≠a e innovaci√≥n entre ambos pa√≠ses. La decisi√≥n no tiene el calado internacional que supuso el traslado de la embajada de EE UU, anunciado por Trump en 2017 y consumado en mayo del a√Īo pasado. Solo Guatemala -un pa√≠s con presencia de cristianos evang√©licos defensores del Estado hebreo en su Gobierno- ha secundado el traslado de su legaci√≥n desde Tel Aviv, donde sit√ļan sus representaciones diplom√°ticas los dem√°s pa√≠ses que mantienen relaciones con Israel. El consenso de la comunidad internacional somete el estatuto final de Jerusal√©n -que los israel√≠es consideran su capital "eterna e indivisible", mientras los palestinos aspiran a establecer la capital de su futuro Estado en la parte oriental de la ciudad- a un acuerdo de paz duradero entre ambas partes. Paraguay tambi√©n sigui√≥ en mayo pasado los pasos de Trump de la mano del presidente Horacio Cartes, pero cuatro meses m√°s tarde un nuevo jefe de Estado de ascendencia √°rabe, Mario Abdo, orden√≥ reabrir la Embajada en Tel Aviv. Desde entonces, Netanyahu no ha logrado atraer m√°s legaciones diplom√°ticas a la Ciudad Santa. Pa√≠ses de la Uni√≥n Europea con Gobiernos proclives a Israel han abierto recientemente en Jerusal√©n una oficina comercial, en el caso de Hungr√≠a, o un centro cultural, en el de Rep√ļblica Checa, pero ninguno de ellos se ha atrevido a deso√≠r las directrices de Bruselas, que concuerdan con las resoluciones de la ONU que condenaron en 1981 la anexi√≥n de Jerusal√©n Este por el Estado de Israel. Rumania, Australia y Filipinas tambi√©n barajan instalar una misi√≥n comercial en Jerusal√©n. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, llam√≥ a consultas a su embajador en Brasilia tras la decisi√≥n de Bolsonaro anunciada en Jerusal√©n. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario