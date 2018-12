Bolsonaro condiciona asistencias a su posesiÃ³n

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro a trav√©s de su cuenta de Twitter asegur√≥ que "reg√≠menes que violan las libertades de sus pueblos no estar√°n en la investidura". En tanto el canciller boliviano Diego Pary confirm√≥ la presencia de Evo Morales en la posesi√≥n del mandatario brasile√Īo, el 1 de enero de 2019. Jair Bolsonaro, que asumir√° la presidencia de Brasil a partir del pr√≥ximo primero de enero, confirm√≥ el anuncio del futuro canciller brasile√Īo, Ernesto Ara√ļjo, que el presidente venezolano Nicol√°s Maduro no fue invitado a la investidura. "No hay lugar para Maduro en una celebraci√≥n de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasile√Īa. Todos los pa√≠ses del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela", dijo Ara√ļjo a trav√©s de las redes sociales. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario