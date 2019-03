Bolsonaro visita a Trump en busca de una alianza

Twittear El presidente de Brasil es posiblemente el jefe de Estado que m√°s admira, emula y alaba al de Estados Unidos, destino de su primera visita oficial al extranjero, que empieza este domingo. Donald Trump tiene previsto recibir a Jair Bolsonaro el martes en la Casa Blanca para una reuni√≥n en la que¬†Venezuela ser√° el gran asunto sobre la mesa, cuesti√≥n en la que comparten el fin pero no los medios. El l√≠der nacionalpopulista brasile√Īo, que exhibe¬†su sinton√≠a ideol√≥gica con el magnate republicano, pretende ser su principal socio sudamericano y busca una alianza entre los dos mayores pa√≠ses de Am√©rica, pero los especialistas no esperan grandes resultados tangibles del viaje. Esta visita de Bolsonaro, 63 a√Īos, a Trump, 72, rompe con la costumbre presidencial brasile√Īa de estrenarse con un viaje a Argentina. A Rubens Barbosa, que fue embajador de Brasil en Washington (1999-2004), no le sorprende el destino porque, recuerda, "ya dijo en campa√Īa que la prioridad ser√≠a la relaci√≥n con Estados Unidos. Ahora cumple lo que prometi√≥". Se espera que los siguientes pasos en la estrategia para forzar a Nicol√°s Maduro a abandonar el poder en Venezuela ocupen buena parte de la reuni√≥n. Barbosa explica que, aunque "ambos est√°n de acuerdo en la retirada de [Nicol√°s] Maduro, discrepan en los medios. Brasil no quiere una intervenci√≥n militar", recalca el veterano diplom√°tico en una entrevista telef√≥nica. Ambos comparten una frontera de 2.100 kil√≥metros que¬†lleva tres semanas cerrada por orden del l√≠der chavista en respuesta al intento de introducir ayuda humanitaria. El mandatario brasile√Īo ha enviado como avanzadilla a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, erigido en informal representante diplom√°tico y enlace con la red antiglobalista en torno a Steve Bannon, con el que se reuni√≥ el s√°bado en Washington. Bolsonaro padre tiene previsto encontrarse con el antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional, lo que molesta en la Casa Blanca porque Trump rompi√≥ con √©l en 2017. Pero el gran obst√°culo para estrechar las relaciones con EE UU son las evidentes tensiones entre las distintas almas que cohabitan en el Gobierno de Brasil, seg√ļn explica Oliver Stuenkel, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la¬†Fundaci√≥n Get√ļlio Vargas. "Est√° el grupo antiglobalista, que controla el mundo de las redes y el ciclo medi√°tico: propone mucho pero hace poco. Luego, los militares, que no crean muchas iniciativas, pero s√≠ vetan. Y luego est√°n los econ√≥micos. Las diferencias entre unos y otros son tan grandes que pueden generar desconfianza" en sus interlocutores porque "no se sabe qui√©n va a ganar las batallas internas", afirma el tambi√©n¬†columnista de la edici√≥n de este diario en Brasil. Los trumpistas del Gobierno son liderados por el ministro de Exteriores, Ernesto Ara√ļjo; el vicepresidente Hamilton Mour√£o, un general retirado¬†considerado el elemento moderador del Gabinete, encabeza un segundo grupo y el tercero, el¬†zar de la econom√≠a, Paulo Guedes. La misma semana en que Bolsonaro, antiguo capit√°n del Ej√©rcito, asumi√≥ el poder se vio un excelente ejemplo de las contradicciones internas y sus efectos al sugerir el presidente en una entrevista que Brasil podr√≠a acoger una base estadounidense para contrarrestar la influencia rusa en Venezuela. La pol√©mica fue inmediata. Poco tardaron los ministros militares en frenar sus intenciones, que consideraron una violaci√≥n de la soberan√≠a nacional. Ya nadie menciona la base. Y las promesas de trasladar la Embajada de Tel Aviv a Jerusal√©n tambi√©n se han enfriado, como la ret√≥rica contra China, que hace una d√©cada sustituy√≥ a EE UU como el principal socio comercial del Brasil. Aunque traducir la ret√≥rica en cambios reales est√° resultando complicado para el ultraderechista conservador, es evidente que las prioridades en pol√≠tica exterior han cambiado con su llegada al poder. Y su agenda exterior lo evidencia. De Washington viajar√° a Chile y a fin de mes, a Jerusal√©n para devolver la visita al nacionalista Benjam√≠n Netanyahu. La¬†alianza entre los evang√©licos y la derecha israel√≠ es clave en la actual pol√≠tica exterior brasile√Īa. Adem√°s de Venezuela, las dos mayores econom√≠as de Am√©rica tienen otras cuestiones sobre la mesa. Uno, Brasil quiere que Estados Unidos le apoye en la candidatura que present√≥ en la anterior legislatura para entrar en la OCDE, el club de los pa√≠ses ricos. Dos, acuerdos de defensa que permitir√≠an a empresas brasile√Īas participar en licitaciones del Pent√°gono -lo que ser√≠a un espaldarazo a la empresa Embraer- y comprar material militar usado por Estados Unidos a precios ventajosos. Tres, un acuerdo para que empresas estadounidenses puedan utilizar la base espacial militar de Alc√°ntara, en el Estado de Maranh√£o (noreste), para lanzar sat√©lites comerciales, lo que abre las puertas a un prometedor mercado porque al estar en el ecuador supone un notable ahorro de combustible. Cuatro, empezar a explorar la posibilidad de un acuerdo de libre comercio que parece bastante improbable en la coyuntura actual. El segundo y el tercero son los asuntos m√°s atados, seg√ļn los expertos. Pese a que Trump y Bolsonaro se han cruzado unos cuantos gui√Īos en Twitter -el canal por el que ambos prefieren para comunicarse con sus fieles- la Casa Blanca no ofrecer√° al brasile√Īo una cena de gala. Al aterrizar en Washington, Bolsonaro tuite√≥: "por primera vez en mucho tiempo, un presidente brasile√Īo que no es antiamericano llega a Washington. Es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario