Bomberos Chile activos para apoyar a Bolivia, si lo requiere formalmente

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Pablo G√≥mez fue el bombero chileno que ejerci√≥ como jefe de log√≠stica, suministro de aire y agua que carg√≥ el Supertanker en 2017, cuando Chile fue v√≠ctima de incendios forestales y el coloso a√©reo se qued√≥ en ese pa√≠s trabajando por 19 d√≠as. Habl√≥ con EL DEBER y confirm√≥ que fueron "activados para brindar apoyo a Bolivia si el pa√≠s as√≠ lo requiere formalmente" y que en cuesti√≥n de 24 horas podr√≠an salir con rumbo a nuestro pa√≠s. Asegura que los incendios forestales en su Chile, este a√Īo y el a√Īo pasado, no los sorprendieron porque cambiaron la estrategia. Ya no esperan a que se activen todas las alarmas y que el fuego se salga de control. Tras la aparici√≥n de los primeros incendios acuden con contundencia de manera precoz. Habla de las bondades del Supertanker, avi√≥n cisterna al que lograron cargar de agua en tiempo r√©cord: siete minutos con cuarenta y seis segundos. Ese d√≠a lograron hacer siete viajes, cuenta G√≥mez. El bombero chileno ten√≠a la responsabilidad de cargar agua, combustible, aire y retardante (qu√≠mico) contra el fuego. Trabaj√≥ con 100 personas en el llenado de diez piscinas cada una de 10 mil litros y estaban listos con 100.000 litros para alimentar al avi√≥n que descarga 72.000 litros como si fueran agua bendita sobre el suelo incendiario. ¬ŅC√≥mo calificar√≠a el aporte del Supertanker?, ¬Ņfue determinante contra el fuego, marc√≥ la diferencia? Fue relevante. El Supertanker tiene la gran ventaja de que lo puedes programar, a diferencia de los otros equipos de intervenci√≥n. Programas de qu√© forma quieres botar el agua, a qu√© velocidad y a qu√© distancia. Los aviones normales hacen descargas mec√°nicas, el Supertanker tiene descarga computarizada, por ende, puedes programar a qu√© distancia quieres tirar el agua y puede avanzar kil√≥metros echando agua. Claramente fue eficiente, por eso trabaj√≥ ac√° 19 d√≠as sin parar. ¬ŅCu√°nto personal se moviliz√≥ contra los incendios forestales ese fat√≠dico a√Īo? Para cargar los aviones se movieron en promedio 100 bomberos al d√≠a y para lo que era combate en tierra ten√≠amos casi 25.000 personas trabajando en diferentes puntos del pa√≠s. En ese entonces ¬Ņcu√°nto fue el saldo de hect√°reas quemadas? Tuvimos afectadas seis regiones de las 14 que tenemos, eso es m√°s del 40% de la superficie de Chile que estaba con problemas por incendios forestales. El presidente chileno ha ofertado su ayuda a Bolivia, ¬Ņcu√°n listos est√°n para apoyarnos y en qu√© tiempo? Nosotros hemos tenido una activaci√≥n a trav√©s del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile para estar prestos para ir hacia all√° y dar asesor√≠a en el lugar; pero todo se maneja a nivel de gobierno, por ende, nosotros tenemos una activaci√≥n y despu√©s de que ambos Gobiernos llegan a acuerdos se nos da la instrucci√≥n de dar la ayuda. En mucho menos de 24 horas estamos en condiciones de salir para all√°. De darse todos estos pasos procedimentales, ¬Ņqu√© contingente de bomberos podr√≠a llegar a Bolivia? Lo que se est√° manejando es no llevar muchas personas, porque la idea es que se lleve la experiencia de lo que se realiz√≥ ac√°, m√°s que apoyo con brigadistas, se pondr√° a disposici√≥n a las personas que estuvieron a cargo de las tareas de abastecimiento para poder compartir la experiencia con los bomberos bolivianos y el sistema de protecci√≥n civil boliviano. ¬ŅCu√°ntos cuarteles de bomberos tienen en Chile? En Chile, en la zona metropolitana hay 143 compa√Ī√≠as y 24 cuerpos de bomberos, en total, diez mil bomberos en la zona metropolitana ¬ŅCu√°ntos bomberos por cada mil habitantes? Tenemos siete millones de habitantes, lo que sale a raz√≥n de un bombero por cada 700 habitantes. Despu√©s de haber visto lo que est√° pasando en Bolivia, ¬Ņqu√© opina y qu√© siente? Nosotros tuvimos una temporada muy cruenta de incendios forestales en 2018 y 2019; pero despu√©s de lo que sufrimos en 2017 se hizo un cambio de estrategia sobre c√≥mo hacer el ataque y fue un cambio muy exitoso. Antes del desastre de 2017 la respuesta masiva al incendio se daba despu√©s de que ya estaban dadas las alarmas y los incendios se hab√≠an sobrepasado. ¬ŅCu√°l fue el cambio que hicimos? Dimos una respuesta de alto nivel y de manera inicial, es decir, no esperamos que los incendios se descontrolaran. ¬ŅQu√© logramos? A pesar de que tuvimos 45% m√°s de incendios en esta temporada, logramos casi un 60% menos de hect√°reas quemadas. Eso demuestra que el √©xito est√° en dar una respuesta con un ataque 'knock out' precoz. Este tipo de incendio se propaga de manera violenta con cada d√≠a que pasa sin dar respuesta con la m√°xima acci√≥n. Cuando estos incendios tienen combustible ilimitado- que es el caso de la Amazonia y los bosques-, pueden llegar a liberar casi tres megatones de energ√≠a, o sea, tres bombas nucleares cuando se tiene el fuego sin control. Entre m√°s precoz se logra llevar los recursos hay un mejor resultado.