Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El nuevo l√≠der del Partido Conservador y primer ministro de Reino Unido a partir del mi√©rcoles, Boris Johnson, es uno de los pol√≠ticos m√°s conocidos de su pa√≠s. Sus √©xitos se ha apoyado en gran parte en su capacidad para combinar la seriedad de sus distintos puestos pol√≠ticos con su car√°cter afable y c√≥mico, algo no muy com√ļn en la vida p√ļblica actual. Pero en su elevado perfil -construido primero como periodista y luego como parlamentario, alcalde de Londres y ministro de Exteriores- los logros han ido con frecuencia de la mano de √°cidas pol√©micas. Amado por unos y odiado por otros, Johnson ha sido descrito como un buf√≥n sin principios por sus cr√≠ticos y como "un tesoro nacional" por sus partidarios. Y el exalcalde de Londres ciertamente ha sabido sacar partido a su imagen de ingl√©s exc√©ntrico y erudito que no le tiene miedo al rid√≠culo, hasta llegar al cargo m√°s importante del pa√≠s a pesar de sus numerosas metidas de pata. Un estilo desali√Īado ejemplificado por su alborotada melena rubia y unas camisas que se le salen de los pantalones son parte de esa imagen.

Pero la que mejor simboliza "a Boris siendo Boris" tal vez sea la que dej√≥ al quedarse colgado de un cable mientras celebraba la primera medalla de oro brit√°nica en los Juegos Ol√≠mpicos de 2012. M√°s recientemente, Johnson asumi√≥ un papel preponderante en la campa√Īa a favor del Brexit y prometi√≥ que, si era nombrado primer ministro, sacar√≠a a Reino Unido de la Uni√≥n Europea el pr√≥ximo 31 de octubre con o sin acuerdo. Pero sus cr√≠ticos destacan que su postura antieuropea no estuvo siempre tan clara. En un art√≠culo que escribi√≥ en 2013 para el diario brit√°nico¬†Daily Telegraph, asegur√≥ que abandonar la Uni√≥n Europea no solventar√≠a los problemas de Reino Unido. Y su defensa del famoso "tener la tarta y¬†tambi√©n¬†com√©rsela" (un dicho que en ingl√©s significa obtener lo que uno quiere sin renunciar a nada) en el tira y afloja con Bruselas lo enfrent√≥ pol√≠ticamente incluso con su propio hermano, Jo Johnson. Este √ļltimo, tambi√©n parlamentario, vot√≥ a favor de la permanencia en la UE y renunci√≥ a su puesto de ministro de Transportes en el gobierno de Theresa May pidiendo un nuevo refer√©ndum sobre el Brexit. Origen privilegiado De cuna privilegiada, Alexander Boris de Pfeffel Johnson (con antepasados turcos, franceses y alemanes) naci√≥ en Nueva York en 1964 y realiz√≥ sus estudios de secundaria en la famosa escuela de Eton, fundada por Enrique VII en 1440 y a la que han asistido 19 primeros ministros, as√≠ como pr√≠ncipes, diplom√°ticos, acad√©micos y h√©roes militares. Su padre, Stanley Johnson, fue tambi√©n diputado conservador y trabaj√≥ para el Banco Mundial y la Comisi√≥n Europea. Es un ferviente europe√≠sta. Tanto √©l como Jo acudieron a la conferencia del Partido Conservador donde este martes se ha anunciado la victoria de Johnson sobre su rival, Jeremy Hunt, lo cual lo convierte en el l√≠der de los tories y lo catapulta directamente al puesto de primer ministro. Boris se gradu√≥ en Estudios Cl√°sicos por la Universidad de Oxford, donde fue elegido presidente de la asociaci√≥n de estudiantes en 1986. Posteriormente empez√≥ su carrera como periodista en el diario The Times, pero fue despedido tras falsificar una cita sobre el supuesto amante de Eduardo II y atribuirla a su padrino, el historiador de Oxford Colin Lucas, seg√ļn han publicado diversos medios brit√°nicos. "Ten√≠a 23 a√Īos, estaba lleno de culpa y verg√ľenza porque este error -esta metedura de pata m√≠a atribuida a Colin- se hubiera deslizado a la portada de The Times, que era territorio sagrado para m√≠", admiti√≥ √©l mismo posteriormente. De ah√≠ recay√≥ en el The Daily Telegraph, para el que fue corresponsal en Bruselas durante cinco a√Īos. Aunque no crearon un sentimiento que ya afloraba en determinados sectores, sus art√≠culos s√≠ ejercieron una importante influencia en el crecimiento del euroescepticismo entre la derecha brit√°nica. Lleg√≥ a la capital europea -donde hab√≠a vivido de ni√Īo- como un periodista "bastante convencional", pero "cuanto m√°s aparec√≠a en portada, m√°s ten√≠a que cumplir las expectativas del personaje que hab√≠a desarrollado", declar√≥ Charles Grant, quien trabajaba entonces para The Economist en Bruselas, en una reciente pieza para el diario The Guardian sobre el trabajo de periodista de Johnson en esta √©poca. Su art√≠culo m√°s famoso desde Bruselas fue, quiz√°s, el titulado: "Delors quiere gobernar Europa". Jacques Delors era por entonces el jefe de la Comisi√≥n Europea y la nota detallaba un supuesto plan para crear el puesto de presidente permanente de la UE y aumentar los poderes de la uni√≥n frente a los Estados, algo que nunca sucedi√≥. Una conversaci√≥n comprometedora Uno de los episodios m√°s controversiales de la vida de Johnson se remonta a estos a√Īos. En 1990, una conversaci√≥n telef√≥nica entre √©l y su excompa√Īero de Eton, Darius Guppy, fue grabada en secreto. En ella, Johnson acced√≠a a proporcionar la direcci√≥n de un periodista a Guppy, quien quer√≠a que le dieran una paliza como venganza por su trabajo. Esto nunca sucedi√≥, pero la conversaci√≥n fue publicada en 2009 por la cadena brit√°nica Channel 4. Preguntado por ella en una entrevista con la BBC en 2013, Johnson replic√≥: "S√≠, fue cierto que √©l estaba un poco nervioso, y s√≠ le segu√≠ el juego en una larga conversaci√≥n telef√≥nica, de la cual nada deriv√≥...". Johnson fue luego nombrado viceditor del Telegraph en 1994. Y en 1999 fue nombrado editor de The Spectator, puesto que mantuvo hasta 2005. Mientras, en 2001 fue elegido diputado al Parlamento brit√°nico por el distrito tradicionalmente conservador de Henley-on-Thames. En aquel momento era considerado m√°s liberal que muchos tories en temas como los derechos de los homosexuales. Pero continu√≥ creando controversia. En octubre de 2004, el entonces l√≠der conservador Michael Howard le orden√≥ visitar Liverpool, una ciudad del noroeste de Inglaterra, para disculparse por un art√≠culo en el que acusaba a sus habitantes de regodearse en una pena "desproporcionada" despu√©s de que un ingeniero de la ciudad fuera secuestrado y asesinado en Irak. Alcalde de Londres En 2005, David Cameron lo nombr√≥ ministro de Educaci√≥n superior "en la sombra"; es decir, responsable de este √°rea para el Partido Conservador, que estaba entonces en la oposici√≥n. Tuvo que pedir disculpas a todo un pa√≠s tras asociar en una columna a Pap√ļa Nueva Guinea con "canibalismo y matanzas de l√≠deres tribales". En 2008, Johnson accedi√≥ a uno de los mayores puestos en la pol√≠tica brit√°nica: el de alcalde de Londres, puesto que no solo logr√≥ arrebatar al laborismo, sino que pudo revalidar hasta 2016. Como alcalde tom√≥ decisiones populares, como prohibir el consumo de alcohol a los pasajeros del transporte p√ļblico o lanzar el sistema p√ļblico de alquiler de bicicletas en el centro de la ciudad, que todav√≠a hoy se conocen informalmente como "Boris bikes". √Čl mismo es un ciclista habitual. En 2012 estuvo al frente de unos Juegos Ol√≠mpicos considerados ampliamente como un √©xito. Decidi√≥ volver al parlamento antes de terminar su mandato como alcalde y gan√≥ el esca√Īo por la circunscripci√≥n de Uxbridge y South Ruislip, en el oeste de Londres, en 2015. L√≠der del Brexit En 2016 fue nombrado ministro de Exteriores por Theresa May, algo que fue interpretado como un reconocimiento del papel que hab√≠a jugado como uno de los l√≠deres en la campa√Īa para salir de la Uni√≥n Europea. Durante la misma, y posteriormente, fue criticado por apoyar la afirmaci√≥n de que Reino Unido env√≠a semanalmente ¬£350 millones (unos US$435 millones) a la Uni√≥n Europea, cifra que apareci√≥ en uno de los autobuses de campa√Īa y que llev√≥ a un intento infructuoso de perseguir legalmente a Johnson por "enga√Īar a la gente". Los cr√≠ticos mantienen que la cifra es err√≥nea al no tener en cuenta los reembolsos de Reino Unido o lo que la UE gasta en el pa√≠s. Pero Johnson sigui√≥ erigi√©ndose como uno de los mayores portavoces y l√≠deres del ala m√°s favorable a un Brexit "duro" dentro del Partido Conservador. Tanto que, en julio de 2018, renunci√≥ a su puesto en el gobierno de May, criticando el acuerdo al que la primera ministra hab√≠a llegado con la UE y su enfoque de las negociaciones. Tras la renuncia de esta, incapaz de que el parlamento brit√°nico aprobara dicho acuerdo, Johnson se convirti√≥ en el favorito para ganar la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. 