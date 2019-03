Brasil: Expresidente Temer sale en libertad tras ser detenido por corrupciÃ³n

Fotografia: AP Agrandar la foto + Twittear El expresidente de Brasil聽Michel Temer, de 78 a帽os,聽en prisi贸n preventiva desde hace cuatro d铆as por su supuesta implicaci贸n en el聽caso Lava Jato, ha quedado en libertad provisional este lunes por orden de un juez federal. Adem谩s, el Banco Central ha congelado 1.8 millones de euros del exmandatario, que est谩 acusado de聽liderar una organizaci贸n criminal que supuestamente recibi贸 sobornos durante 40 a帽os a cambio de facilitar contratos p煤blicos. El juez que le investiga ha pedido que se le congelen m谩s de 14.2 millones de euros. El arresto de Temer se produjo聽tres meses despu茅s de聽dar el relevo a su sucesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro,聽y perder la inmunidad.聽La megatrama por la que Temer ha estado cuatro d铆as recluido en instalaciones policiales en R铆o de Janeiro ya聽hundi贸 al izquierdista Lula da Silva, encarcelado desde hace casi un a帽o. El magistrado聽Antonio Ivan Athi茅, del tribunal de apelaciones de R铆o de Janeiro (conocido en Brasil como TRF-2), ha decidido ordenar la excarcelaci贸n de Temer pese a que 茅l mismo hab铆a convocado para el mi茅rcoles la vista para analizar聽la petici贸n de h谩beas corpus presentada por los abogados del exmandatario. El magistrado tambi茅n ha ordenado la excarcelaci贸n del exministro Wellington Moreira Franco y a los otros seis sospechosos detenidos con ellos. Athi茅 afirma en su escrito que pese a los indicios existentes contra el presidente que sucedi贸 a la destituida Dilma Rousseff, su permanencia en prisi贸n preventiva no tiene justificaci贸n legal.聽"Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisi贸n preventiva, porque adem谩s de tratarse de [indicios] antiguos, no est谩 demostrado que los acusados atentaron contra el orden p煤blico, [o] que estar铆an ocultando pruebas u obstaculizando" un eventual proceso criminal, explica en su auto Athi茅. El juez ha incluido en su auto un mensaje a los jueces y fiscales que investigan desde hace un lustro el megaesc谩ndalo: "No estoy contra la llamada [operaci贸n] Lava Jato, al contrario, tambi茅n quiero ver a nuestro pa铆s libre de la corrupci贸n que lo azota. Pero, sin respetar las garant铆as constitucionales, aseguradas para todos, (...) con violaci贸n de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga", a帽ade el texto. El juez Marcelo Bretas que orden贸 el pasado jueves la detenci贸n del expresidente acusa a Temer de encabezar "una organizaci贸n criminal" que desvi贸 unos 1.800 millones de reales (450 millones de euros) destinados a la construcci贸n de la central nuclear Angra 3, en R铆o de Janeiro. Seg煤n el auto,聽infl贸 presupuestos de obras, blanque贸 dinero e incluso ten铆a un departamento para obstaculizar las pesquisas.聽El diario聽Folha de S. Paulo, por ejemplo, carg贸 este fin de semana en un editorial contra la decisi贸n del magistrado porque "parece repetir las pr谩cticas m谩s cuestionables de la operaci贸n [Lava Jato] como usar la prisi贸n preventiva para anticipar sentencias o eventualmente forzar la colaboraci贸n premiada [con los investigadores]". El arresto del ex jefe del Estado y de su antiguo ministro Moreira Franco ha derivado en una batalla dial茅ctica este fin de semana entre el presidente Bolsonaro y el presidente de la C谩mara de Diputados, Rodrigo Maia, suegro de Moreira Franco, que tambi茅n ser谩 excarcelado. Aunque el enfrentamiento es nominalmente por la reforma del sistema de pensiones que debate la C谩mara, los arrestos son el tel贸n de fondo. Tras presidir dos veces la C谩mara de Diputados y ser seis a帽os vicepresidente de Dilma Rousseff,聽Temer lleg贸 a la Presidencia en agosto de 2016, tras聽la destituci贸n de la sucesora de Lula. Pertenece al Partido Democr谩tico Brasile帽o (MDB), una formaci贸n especializada en dar a los partidos gobernantes la mayor铆a parlamentaria a cambio de cargos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario